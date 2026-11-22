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La selección sub-17 de Arabia Saudí logró una victoria histórica por 1-0 ante su homóloga francesa, en una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial sub-17 «Catar 2026». Con este triunfo, Arabia Saudí envía un mensaje contundente a sus rivales y devuelve las cuentas del Grupo D al punto de partida tras tumbar a uno de los grandes favoritos al título.

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El triunfo saudí llegó el domingo por la noche en los campos de la Academia Aspire, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos. Arabia Saudí compensa así su vibrante derrota ante Uruguay en el partido inaugural y enciende la pelea por los dos billetes para la siguiente ronda.

La selección saudí tuvo que esperar hasta el minuto 73 para convertir sus intentos en un gol de oro, obra de Shaman Al-Qahtani, que le dio a su país una victoria excepcional ante Francia.

El tanto nació de una jugada bien elaborada que lideró Zaid Al-Buri por la banda izquierda: arrancó con el balón, se internó y filtró un magnífico pase al hueco para su compañero Shaman Al-Qahtani, que no dudó en rematar con la derecha y mandar el balón al fondo de la red, desatando la euforia saudí.

El gol premió el sólido rendimiento de Arabia Saudí a lo largo del encuentro. Sus jugadores mostraron una clara disciplina táctica y capacidad para soportar la presión francesa, además de saber aprovechar la ocasión decisiva que se les presentó en la segunda mitad.

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Al-Hanfoush confía en sus titulares

Ahmed Al-Hanfoush, seleccionador de Arabia Saudí sub-17, afrontó el partido con un once formado por Abdullah Al-Mas en la portería y, por delante, Abdulrahman Al-Mami, Nawaf Al-Huwairi, Saif Al-Qarih y Marwan Al-Yami.

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En el centro del campo, el técnico saudí apostó por Abdullah Al-Batli, Shaman Al-Qahtani, Yahya Tariq y Abdullah Al-Dosari, mientras que Ammar Mimani y Fares Bushaqra se encargaron de liderar la línea de ataque.

Al-Hanfoush guardó varias cartas importantes en el banquillo, entre ellas Zaid Al-Buri, autor de la asistencia del gol de la victoria, y Jawad Al-Hashem, además de Musaed Al-Shammari, Abdullah Al-Nakhli, Naif Al-Qahtani, Sultan bin Mahri, Tamim Siraj, Hamad Al-Shammari, Yahya Saeed y Hamed Adam.

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La participación de Al-Buri resultó determinante, ya que marcó la diferencia en cuanto tuvo la oportunidad, lo que confirma la importancia de las alternativas ofensivas de las que dispone el técnico saudí.

Arabia Saudí aprende la lección de Uruguay

La misión de la selección saudí en la segunda jornada no era sencilla, sobre todo después de haber arrancado su andadura con una dolorosa derrota por 2-3 ante Uruguay, en un partido lleno de vaivenes.

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Arabia Saudí se adelantó dos veces en aquel duelo gracias a dos penaltis transformados por Fares Bushaqra, pero no fue capaz de mantener su ventaja y se marchó sin puntos, pese al buen rendimiento ofensivo de sus jugadores.

Por su parte, Francia llegó al encuentro con la moral por las nubes tras estrenarse en el torneo con una cómoda victoria por 3-1 ante Haití, en un partido en el que brilló el extremo Luan Merifield con un doblete.

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Sin embargo, la selección saudí logró corregir los errores defensivos que mostró ante Uruguay y ofreció una versión más equilibrada, sin renunciar a su eficacia ofensiva, para firmar una valiosa victoria ante un rival con un enorme potencial y grandes aspiraciones en el torneo.

Lucha al rojo vivo en el Grupo D

Arabia Saudí sumó 3 puntos y se iguala con Francia, que ocupa la segunda plaza por diferencia de goles, mientras que Uruguay lidera la clasificación con 3 puntos antes de su esperado duelo ante Haití el domingo por la noche. Haití, por su parte, cierra el grupo sin puntos.

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Esta victoria devuelve a Arabia Saudí a la pelea, después de verse obligada a reaccionar tras su derrota inicial, y convierte el partido de la última jornada en decisivo para definir a los clasificados del Grupo D.

La selección saudí disputa la Copa Mundial sub-17 por quinta vez en su historia, en la presente edición que acoge Catar hasta el próximo 13 de diciembre, con Francia, Uruguay y Haití como rivales de grupo.

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Arabia Saudí se apoya en un historial destacado en el torneo, cuyo mayor hito fue la conquista de la Copa Mundial sub-17 en 1989, un título que sigue siendo un punto de inflexión en la historia del fútbol saudí y que supone un estímulo adicional para que la generación actual firme una participación excepcional.