En un giro llamativo que refleja la escalada de la crisis en torno al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, el presidente francés Emmanuel Macron intervino personalmente en el asunto, al mantener una llamada directa con Gianni Infantino para expresar su rechazo explícito al proyecto de abrir los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

El diario francés L'Équipe reveló que Macron manifestó durante la llamada su rechazo tajante a esta reforma polémica, que provocó protestas a gran escala dentro de los organismos rectores del fútbol mundial y que, finalmente, llevó a Infantino a dar marcha atrás en su plan.

El presidente francés no se limitó a llamar a Infantino, sino que también se comunicó con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, para expresar su pleno apoyo a la postura defendida por la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, quienes lideraron la campaña de oposición al proyecto.

Una fuente cercana al Gobierno francés aseguró al diario deportivo que «el presidente de la República participa activamente en este asunto, del mismo modo que se opuso con firmeza al proyecto de la Superliga europea, que ponía especialmente en cuestión los principios de solidaridad y mérito deportivo».

La intervención directa de Macron constituye un indicio de la magnitud de la preocupación europea ante los intentos de privatizar el fútbol mundial, en un momento en que la FIFA afronta crecientes críticas sobre la transparencia de sus decisiones y sus orientaciones comerciales.

El proyecto «FIFA Forward Enterprise» buscaba vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado, en una operación que se preveía generaría miles de millones de dólares, pero que despertó temores de perder el control sobre el torneo futbolístico más importante del mundo.

La postura de Macron es coherente con su oposición previa al proyecto de la Superliga europea en 2021, que se desmoronó pocos días después de su lanzamiento debido a enormes presiones populares y políticas, al ser considerado una amenaza para los principios de justicia y competitividad en el fútbol europeo.

Estos acontecimientos colocan a Infantino en una situación delicada, especialmente ante el aumento de las voces que reclaman reformas radicales en la gestión de la FIFA y una revisión de las orientaciones comerciales que ha adoptado desde que asumió la presidencia del organismo internacional.