Terremoto marroquí en España: Zabiri hace historia con un triplete en 21 minutos

El delantero marroquí Yasser Zabiri inscribió pronto su nombre en la historia del Racing de Santander, después de aprovechar su primera titularidad para conducir al equipo a su primera victoria desde su regreso a la liga española, firmando un triplete espectacular en la portería del Elche en apenas 21 minutos, en uno de los debuts individuales más contundentes de esta temporada.

Zabiri fue el hombre del partido sin discusión, tras acribillar la portería del Elche con tres goles entre el minuto 15 y el minuto 36, convirtiendo el estadio de El Sardinero en una fiesta y dando a su equipo un impulso enorme al inicio de su recorrido en la competición.

El primer gol llegó en el minuto 15, después de que el delantero marroquí aprovechara un grave error del portero Dituro para lanzarse sobre el balón y adelantar al Racing, antes de volver a hacerlo apenas 6 minutos después, aprovechando un nuevo desconcierto en la defensa del Elche y ejecutando un magnífico disparo que el guardameta argentino no pudo detener.

Zabiri no se conformó con eso, ya que completó su triplete en el minuto 36 con un disparo directo, desatando la celebración en las gradas del Racing y situándose en el centro de la escena en su primera aparición como titular con el equipo español.

Zabiri se incorporó al Racing a préstamo procedente del Rennes francés, después de disputar solo 6 partidos durante la segunda mitad de la temporada pasada, pero le bastó un único partido como titular para hacer una rotunda declaración de sus cualidades ofensivas.

El delantero marroquí cuenta con un llamativo historial a nivel de selecciones de categorías inferiores, tras ser uno de los protagonistas de la coronación de Marruecos en el Mundial sub-20, y desempeñó un papel decisivo en la final al marcar dos goles con los que condujo a la selección de su país a la conquista del título.

Con su triplete ante el Elche, Zabiri entró rápidamente en la carrera de los goleadores, compartiendo con Kylian Mbappé, Raphinha y Fermín el liderato de la lista, después de convertirse en uno de los primeros jugadores en marcar un triplete en la temporada.

Lo llamativo es que el triplete de Zabiri llegó en apenas 21 minutos, lo que abre la puerta a la posibilidad de aumentar su cuenta durante el partido y convierte al delantero marroquí en uno de los nombres más destacados que acapararon las miradas en la primera jornada de la liga española.

Zabiri se convirtió en el cuarto jugador marroquí del siglo XXI en marcar un triplete en la liga española, tras sus compatriotas Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi y Mounir El Hamdaoui, añadiendo su nombre a una destacada lista marroquí en la historia de la competición.

Los números del delantero marroquí no se detuvieron ahí, ya que se convirtió en el segundo jugador africano más rápido del siglo actual en marcar un «hat-trick» en la liga española, después de anotar sus tres goles en 21 minutos, por detrás del camerunés Samuel Eto'o, que marcó su triplete ante el Almería en 2008 en 19 minutos.

Zabiri también inscribió su nombre en la historia del Racing de Santander, tras convertirse en el primer jugador del equipo en marcar un triplete en el estadio de El Sardinero en la liga española desde Javi Guerrero, que logró la misma hazaña ante el Murcia en 2004.