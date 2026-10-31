Terremoto en los registros de LaLiga: Simeone se acerca a arrebatar el trono a una leyenda del Atlético de Madrid

Diego Simeone ya no es solo un entrenador que ha construido una era excepcional en la historia del Atlético de Madrid, sino que se encuentra al borde de un logro histórico que podría situarle en una posición que nadie imaginaba posible alcanzar. Tras largos años de trabajo, éxitos y batallas con los dos gigantes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona, el técnico argentino está a una sola victoria de igualar una cifra legendaria que se ha mantenido intacta durante muchos años, acercándose un paso más a escribir su nombre con letras de oro en los registros de LaLiga.

Desde su primera aparición en el banquillo del Atlético de Madrid el 15 de enero de 2012, Simeone logró cambiar radicalmente la fisonomía del club. En aquel momento, el equipo atravesaba una etapa difícil y luchaba por alejarse del fantasma del descenso, tras haberse mantenido durante mucho tiempo lejos de los podios de los títulos nacionales, pese al papel decisivo que el entrenador argentino había desempeñado como jugador en la consecución del histórico doblete de 1996.

Pero los años siguientes trajeron un giro que muchos no esperaban. Simeone devolvió al Atlético al grupo de los grandes de Europa y consiguió romper el dominio tradicional del Real Madrid y el Barcelona, tras arrebatarles el título de la Liga española en dos ocasiones a lo largo de 14 años, junto a otros logros que consolidaron su posición entre los entrenadores más destacados de la historia del club.

Y ahora, el Cholo se encuentra ante una nueva estación en su trayectoria, pues le separa una sola victoria de alcanzar los 344 triunfos en la Liga española, cifra que le haría igualar el registro de Luis Aragonés, leyenda del Atlético de Madrid y el entrenador con más victorias en la historia de la competición, según informó el diario español «Marca».

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Lo llamativo del asunto es que Simeone llegará a esta cifra tras haber disputado unos 192 partidos menos que Aragonés, una estadística que revela la magnitud de la excepcionalidad que distingue al entrenador argentino y confirma que su logro no se vincula únicamente a la duración de su permanencia en el banquillo, sino a su capacidad para mantener un alto nivel de competitividad a lo largo de muchos años.

Amplio reconocimiento de sus colegas de profesión

El esperado logro de Simeone no ha pasado desapercibido entre los entrenadores que coincidieron con él y siguieron su experiencia de cerca, pues ha recibido un amplio reconocimiento de varios de sus colegas de profesión, quienes consideran que lo que ha conseguido con el Atlético de Madrid trasciende los límites de los números y las estadísticas.

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, afirmó que lograr este gran número de victorias en una competición tan difícil como la Liga española no está al alcance más que de un reducido grupo de entrenadores. Y añadió: «El valor de Diego no reside solo en los números, sino en su capacidad para mantener la misma ambición y el mismo espíritu competitivo dentro del mismo club durante muchos años».

Las palabras de Lopetegui reflejan un aspecto importante de la experiencia de Simeone, quien no se conformó con cosechar éxitos en sus primeros años, sino que logró mantener la posición del Atlético de Madrid entre los grandes de España y Europa, pese al cambio constante en la plantilla de jugadores y a las circunstancias técnicas y económicas por las que pasó el club.

Por su parte, Imanol Alguacil, entrenador del Olympiacos, elogió el gran desarrollo que ha vivido el Atlético de Madrid desde que Simeone asumió el cargo, subrayando que el técnico argentino logró inculcar una fuerte mentalidad competitiva en el equipo. Alguacil dijo: «El crecimiento del Atlético de Madrid desde que Diego asumió la responsabilidad del equipo ha sido asombroso, pues sembró en él un espíritu competitivo que lo hizo presente de forma regular en la Liga de Campeones de Europa a lo largo de muchos años».

Este reconocimiento adquiere una importancia especial al provenir de un entrenador que conoce bien la naturaleza de la competición europea, tras haber iniciado su experiencia con el Olympiacos griego, en medio de la aspiración de devolver al equipo a su anterior posición continental.

En cuanto a Paco Jémez, entrenador del Raja de Marruecos, se ha sumado a la lista de admiradores de lo que ofrece Simeone, al considerar que la continuidad del técnico argentino a la hora de cosechar éxitos y batir récords refleja un valor excepcional difícil de repetir. Jémez dijo: «El tiempo y los resultados son la mejor prueba de lo que ofrece Simeone. Le deseo muchos años más, porque es un entrenador que aporta un valor añadido a la Liga española, y espero que siga cosechando éxitos y batiendo récords».

Un logro excepcional que trasciende los números

La singularidad del logro de Simeone no se detiene en su cercanía a igualar la cifra de Luis Aragonés, sino que se extiende a la manera en que ha conseguido estos éxitos, especialmente al observar sus porcentajes de victoria en comparación con los entrenadores más destacados de la historia de la Liga española.

Además del largo período que ha pasado al frente del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, Simeone se distingue por un porcentaje de victorias cercano al 61 %, una cifra a la que no se acerca ninguno de los diez entrenadores con más triunfos en la historia de la competición.

Asimismo, su llegada a la cifra de Aragonés tras disputar cerca de 200 partidos menos otorga a su logro un valor añadido y revela su capacidad para convertir al Atlético de Madrid en un equipo capaz de competir y ganar de forma regular, incluso frente a clubes que poseen mayores recursos económicos y técnicos.

Lopetegui conoce bien la dificultad de enfrentarse a los equipos dirigidos por Simeone, tras haberle encontrado en numerosas ocasiones durante sus experiencias con el Real Madrid y el Sevilla. El entrenador español dijo: «Al margen de los enfrentamientos directos y las estadísticas, cuando nos encontrábamos sabíamos que el partido iba a ser un desafío enorme para cualquier entrenador. El Atlético de Madrid te exigía llegar a los más altos grados de perfección y te empujaba hasta tus límites. Simeone se ha merecido la posición que ha alcanzado en la Liga española gracias al trabajo que ha realizado durante todos estos años».

Estas palabras resumen la naturaleza del Atlético de Madrid bajo la dirección del Cholo, quien convirtió el enfrentamiento con su equipo en una prueba real para cualquier rival, gracias a la organización defensiva, la solidez física y el espíritu combativo, además de su capacidad para cambiar el estilo de juego según la naturaleza de cada partido.

Alguacil considera que uno de los secretos más importantes de la continuidad de Simeone reside en su capacidad para gestionar los cambios que afectan al equipo sin perder su identidad competitiva. Y explicó: «Que un entrenador continúe en un club durante tanto tiempo significa que no se trata solo de resultados, sino que también requiere un esfuerzo enorme y un fuerte sentido de pertenencia, lo que evita que surjan las dudas en los momentos decisivos».

Y añadió: «Con el paso del tiempo y el cambio de los jugadores, Simeone siempre ha logrado extraer lo mejor de su equipo y adaptarse en el plano táctico, para mantener su capacidad competitiva durante muchos años».

Esta visión revela uno de los secretos más destacados de la experiencia del técnico argentino; no se apoyó en un grupo fijo de jugadores ni en un único estilo de juego, sino que reconstruyó su equipo en más de una ocasión, manteniendo la fuerte personalidad que se ha convertido en la seña de identidad del Atlético de Madrid.

Una leyenda viva que no deja de evolucionar

Para Paco Jémez, lo que ofrece Simeone lo convierte en una leyenda viva en el mundo de los banquillos, especialmente ante la dificultad de que un entrenador continúe durante tanto tiempo dentro de un club del tamaño del Atlético de Madrid, manteniendo un alto nivel de resultados y competitividad.

Jémez recordó su experiencia anterior con el Rayo Vallecano, equipo que bajo su dirección logró enfrentarse a los grandes clubes con valentía y confianza, y que fue uno de los pocos equipos capaces de conseguir resultados positivos ante el Atlético de Madrid en la era de Simeone.

El entrenador del Raja dijo: «Es asombroso encontrar a un entrenador que siga todo este tiempo y logre esta cantidad de éxitos. Se ha vuelto extremadamente difícil hallar a un entrenador que pueda permanecer muchos años con un equipo grande, trabajando bajo una enorme presión, manteniendo el mismo nivel año tras año. Es un entrenador magnífico, y lo demuestra día tras día. Ha encontrado el lugar donde se siente plenamente a gusto, como pez en el agua, y no puedo sino elogiar lo que ofrece».

Pero lo que llama la atención de la experiencia de Simeone, según Diego Martínez, exentrenador del Granada, no se limita a su capacidad de continuidad, sino que incluye también su flexibilidad táctica y su capacidad para desarrollar sus ideas sin renunciar a la identidad del Atlético de Madrid.

Martínez explicó que el técnico argentino ha logrado reinventarse de forma continua, en función del tipo de jugadores de que disponía y de la evolución que ha vivido el fútbol, manteniendo una personalidad competitiva clara que distingue a sus equipos.

Y dijo: «Quiero destacar especialmente la variedad táctica que ha ofrecido Simeone, y su capacidad para reinventarse en función del tipo de jugadores con los que ha trabajado, desarrollando el estilo de juego dentro de la singular identidad del Atlético de Madrid».

Y añadió: «Lo más importante para mí es que sus equipos transmiten siempre un mensaje claro, inspiran a los jugadores y conectan con la afición. Son equipos que gozan de los más altos grados de competitividad, y mantener ese espíritu durante años consecutivos es algo excepcional en todos los sentidos».

El legado de Simeone ganará valor con el paso de los años

Quizás las declaraciones más llamativas llegaron de Diego Martínez, quien considera que el verdadero valor de lo que ha conseguido Simeone con el Atlético de Madrid no se mostrará por completo hasta que concluya su trayectoria con el club.

Desde su punto de vista, el entrenador argentino no se conformó con desarrollar a su equipo y conquistar títulos, sino que contribuyó a cambiar la posición de uno de los mayores clubes del fútbol español, llevándolo a un nuevo nivel de ambiciones y aspiraciones.

Martínez dijo: «Creo que lo que ha conseguido Simeone no adquirirá su verdadero valor hasta después de su marcha. Ha contribuido como entrenador a hacer más grande y más importante a uno de los gigantes del fútbol español. Ha sido un crecimiento enorme y gradual, de tal manera que las ambiciones y aspiraciones actuales del club son completamente distintas de las que había hace 15 años».

Y prosiguió: «Con el paso de los años, este período se estudiará como una historia de éxito en la historia del fútbol moderno, no solo en el plano deportivo, sino también a nivel institucional. Ser entrenador de un club y conseguir todos estos éxitos temporada tras temporada es algo realmente admirable».

Este testimonio parece ser un resumen de una trayectoria excepcional durante la cual Simeone logró cambiar la imagen del Atlético de Madrid, convirtiéndolo de un equipo que luchaba por recuperar su posición nacional en un aspirante permanente a los títulos y en una fuerza imposible de ignorar en la Liga de Campeones de Europa.

Y mientras el Cholo se acerca a igualar la cifra de Luis Aragonés, no parece que su ambición se haya detenido en esta estación, pues el hombre que se acostumbró a afrontar cada partido como una nueva batalla todavía conserva el deseo de seguir escribiendo la historia.

Es un logro que sitúa a Simeone a las puertas de la eternidad y le brinda una nueva oportunidad de confirmar su posición entre los más grandes entrenadores que han pasado por la Liga española, a la espera de que la próxima victoria se convierta en un momento histórico que se sume a una trayectoria que comenzó hace más de 14 años y que, hasta ahora, no ha perdido su capacidad de deslumbrar.