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Miguel Ángel Gil, director general del Atlético de Madrid, dimitió el pasado martes de su cargo como vicepresidente de LaLiga.

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La decisión llega en plena polémica por la financiación secreta que Javier Tebas y LaLiga concedieron a una asociación de clubes europeos, un golpe para la posición del presidente de la competición.

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El director general del Atlético de Madrid había sido uno de los principales apoyos de Tebas desde su llegada al cargo en 2020, pero decidió abandonar el órgano durante la asamblea general de LaLiga.

Desde el Atlético de Madrid atribuyeron la decisión a problemas de agenda y designaron a Óscar Mayo como su sustituto.

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Sin embargo, la prensa madrileña habló de un aumento de las tensiones después de que Tebas reconociera que LaLiga financiaba a la Unión de Clubes Europeos (UEC).

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La salida de Gil amenaza con debilitar la posición del presidente de LaLiga, que pierde así el respaldo de uno de los grandes clubes de la competición en un momento en el que siguen abiertos sus conflictos con el Real Madrid y el Barcelona, según la cadena francesa «RMC».

Según los diarios españoles «AS» y «Marca», el motivo de la dimisión de Miguel Ángel Gil es la financiación de la Unión de Clubes Europeos (UEC) por parte de LaLiga, con una cantidad de hasta un millón de euros.

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Tras negar en un principio cualquier ayuda a esta asociación, rival de la European Football Clubs (EFC), Javier Tebas acabó admitiendo que LaLiga contribuye a su financiación desde hace varios años, sin informar a los clubes de la competición ni a sus representantes en el organismo.

La UEC reúne a varios clubes, entre los que destacan el Union Saint-Gilloise y el Burnley, además de los españoles Osasuna, Granada y Las Palmas.

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El propio Gil era miembro del comité ejecutivo de la EFC y también del comité ejecutivo de la UEFA, lo que, según el informe, le llevó a querer evitar cualquier posible conflicto de intereses tras conocerse el apoyo de Tebas y LaLiga a la asociación rival.

Esta financiación ha provocado un gran malestar entre los clubes de LaLiga y, según una fuente española consultada por «RMC Sport», algunos clubes están preocupados por la naturaleza de la relación entre LaLiga y la UEC.

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La polémica se intensificó después de que la asociación presentara el pasado 16 de noviembre una denuncia ante la Comisión Europea contra la UEFA y la EFC, a las que acusa de abuso de posición dominante a raíz del protocolo de acuerdo que firmaron en 2023.

Estos acontecimientos bastaron para convencer a Gil de dejar su cargo como vicepresidente de LaLiga.

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Tras la asamblea general del martes, Javier Tebas quiso tranquilizar a los clubes después de obtener el respaldo de la mayoría, con la excepción del Real Madrid, el Rayo Vallecano y un tercer club cuyo nombre no ha trascendido.

«Los clubes han renovado claramente su apoyo a la gestión de LaLiga. La abrumadora mayoría con la que han aprobado las cuentas y el presupuesto en la asamblea general ordinaria nos da impulso para seguir trabajando unidos y hacer crecer el fútbol profesional español, como hacemos siempre», escribió el presidente de LaLiga en un mensaje en la red social X.

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También dio las gracias a su ya exvicepresidente: «Un agradecimiento especial a Miguel Ángel Gil por su trabajo como vicepresidente primero de LaLiga y por todos estos años de colaboración».