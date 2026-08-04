La exministra de Deportes francesa, Marie-George Buffet, hizo estallar una sorpresa mayúscula tras reconocer la suspensión de los controles antidopaje sorpresa a la selección de Francia antes del inicio del Mundial de 1998, en el que el combinado de "Les Bleus" se coronó campeón en su propio territorio.

Según un informe del diario Mundo Deportivo, la confesión se produjo durante el documental "Zidane, la fabricación de una leyenda", después de que la ministra hubiera negado bajo juramento ante una comisión del Senado francés en 2013 haber dado instrucción alguna para detener dichos controles.

Buffet reveló que, tras el primer control antidopaje sorpresa que provocó malestar en el seno de la concentración de la selección francesa, se tomó la decisión de no realizar ningún otro control sorpresa hasta el final del torneo.

Por su parte, Alain Garnier, el médico enviado por el Ministerio de Deportes para realizar los controles en aquel momento, aseguró que recibió instrucciones de no "volver a molestar a la selección francesa hasta el Mundial", precisando que la decisión se le transmitió de forma verbal.

Cuando se le preguntó a Buffet sobre este relato, no lo negó y dijo: "Si el doctor Garnier lo afirma, tiene que ser cierto", añadiendo que la decisión fue "un paso atrás en la lucha contra el dopaje".

Esta confesión reabre el debate sobre las circunstancias que precedieron a la conquista del título del Mundial de 1998 por parte de la selección de Francia, especialmente porque la suspensión de los controles sorpresa se produjo antes del torneo que terminó con la victoria de "Les Bleus" en la final por el título.

La confesión provocó una amplia ola de interrogantes en Francia, sobre todo porque contradice el testimonio de la exministra ante el Senado en 2013, cuando aseguró bajo juramento que su ministerio "no emitió directriz alguna" para detener los controles antidopaje sorpresa.

Lee también:

Oficial: Messi dona 80.000 euros a España