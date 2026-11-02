En un momento delicado de la temporada, el club marroquí del Raja tomó la sorprendente decisión de poner fin a su contrato con el entrenador español Paco Jémez, tras una serie de resultados que no estuvieron a la altura de las aspiraciones de la afición del conjunto verde. Esta medida abre la puerta a una nueva etapa dentro del club, antes de los dos esperados enfrentamientos ante el Al Ahly egipcio en la Copa Confederación de la CAF.

El Raja anunció hoy, lunes, de forma oficial, la rescisión de su contrato con Paco Jémez, a raíz del descenso de los resultados y de que el equipo no mostrara el nivel esperado durante el último periodo.

La decisión de la directiva del club marroquí llegó tras la derrota ante el Renaissance Berkane por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos ayer, domingo por la noche, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la liga marroquí.

El Renaissance Berkane logró su primera victoria en la competición durante la presente temporada, después de romper una racha de cuatro empates consecutivos, aprovechando los factores de campo y afición, para hacerse con tres puntos valiosos a costa del Raja.

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Con este resultado, el Renaissance Berkane elevó su cuenta a 7 puntos en la duodécima posición, con un partido aplazado por disputar, tras haber jugado 5 encuentros, mientras que la cuenta del Raja se congeló en 6 puntos en el decimotercer puesto, también de 5 partidos.

Razones de la rescisión del contrato

El club verde publicó un comunicado oficial a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que explicó los motivos de la rescisión del contrato con el entrenador español.

El comunicado señaló: «El Raja anuncia la rescisión de su contrato con el entrenador Paco Jémez, tras una evaluación integral de la situación deportiva del equipo, ante el hecho de que los resultados obtenidos, la calidad del rendimiento y el nivel de evolución general del equipo no alcanzaran el nivel de las aspiraciones y los objetivos deportivos que el club se había fijado».

El comunicado añadió que la comisión deportiva, en coordinación con la dirección deportiva, y tras estudiar y evaluar la etapa anterior, consideró que realizar un cambio a nivel del liderazgo técnico se había convertido en algo necesario, con el objetivo de inyectar sangre nueva al equipo y continuar trabajando para alcanzar sus aspiraciones deportivas.

El Raja concluyó su comunicado subrayando la continuidad de su proyecto deportivo con toda ambición y responsabilidad, en consonancia con los objetivos del club, su historia y su prestigio, y respondiendo a las aspiraciones de su fiel afición.

El Al Ahly pendiente del destino del Raja

Las repercusiones del cambio técnico dentro del Raja no se detienen en los límites de las competiciones locales, sino que se extienden a la Copa Confederación de la CAF, en la que el conjunto marroquí se encuentra en el mismo grupo que el Al Ahly egipcio, junto al Kara togolés y el Primeiro de Agosto angoleño.

La afición de ambos equipos aguarda los esperados enfrentamientos entre el Al Ahly y el Raja en la tercera y cuarta jornadas de la fase de grupos, en medio de interrogantes sobre la identidad del nuevo director técnico del equipo marroquí, y sobre hasta qué punto el cambio se reflejará en su nivel antes del esperado choque con el campeón de Egipto.

Se prevé que el Al Ahly reciba a su rival, el Raja, en el estadio Internacional de El Cairo, entre el 18 y el 20 de diciembre próximo, dentro de las competiciones de la tercera jornada, mientras que el enfrentamiento entre ambos equipos se renovará en Marruecos, entre el 8 y el 10 de enero próximo, correspondiente a la cuarta jornada.

De este modo, el Raja entra en una nueva etapa tras la marcha de Jémez, en un momento en el que la afición del Al Ahly aguarda si el cambio técnico dará al equipo marroquí un nuevo impulso antes de los dos esperados enfrentamientos en la carrera por la clasificación a la siguiente ronda.