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Terremoto en el mercado de fichajes: Salah rechaza Arabia Saudí y se acerca a este club

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M. Salah
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El «rey egipcio» revoluciona el mercado de fichajes

Medios turcos reportan giros inesperados en el futuro de Mohamed Salah, vinculado con varios clubes europeos, entre ellos el Beşiktaş.

El jugador, que dejó Liverpool tras nueve años de éxitos, podría seguir su carrera en Turquía.

Según el diario turco «Fantik», su agente, el colombiano Rami Abbas, está en Estambul para negociar su fichaje tras ser presentado a la directiva del Beşiktaş.

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Las negociaciones continúan, pero hay desacuerdos sobre el salario anual, pues el jugador exige una cifra acorde a su estatus de estrella mundial.

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El informe añade que Salah exige 15 millones de euros anuales, el principal escollo para cerrar el acuerdo.

El jugador está interesado en la experiencia turca y su familia apoya la idea, aunque prefiere no ir a la liga saudí.

Se espera que en las próximas horas se reúna la directiva del Beşiktaş con el agente del jugador para acercar posturas.

La afición del Beşiktaş sigue con atención las conversaciones, consciente de que el fichaje de Salah sería uno de los más relevantes en la historia del club.

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