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Terremoto en el mercado: Al-Ittihad se mueve para arrebatar a Kessié en los últimos instantes

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Diversos informes periodísticos revelaron este lunes por la tarde una sorpresa de gran calibre en torno al regreso del Al-Ittihad saudí a las negociaciones con el marfileño Franck Kessié, con vistas a su incorporación durante el actual periodo de fichajes de verano.

Lee también: Sorpresa mayúscula: los detalles del fichaje del siglo entre Al-Qadsiah y Al-Nassr

Kessié había abandonado las filas del Al-Ahli durante el mercado actual tras la finalización de su contrato con el club, ya que decidió afrontar un nuevo desafío regresando a la Serie A de la mano de la Juventus, aunque el traspaso aún no se ha cerrado.

Según el diario saudí "Al-Riyadiya", el Al-Ittihad ha vuelto a entrar en negociaciones con el marfileño Franck Kessié, con vistas a incorporarlo en los próximos días.

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Fuentes de "Al-Riyadiya" aclararon que el Al-Ittihad ha logrado un gran avance en las negociaciones con Kessié, aunque hasta este momento no se han producido novedades oficiales.

Cabe recordar que el Al-Ittihad intentó fichar a Kessié tras su salida del Al-Ahli, pero el jugador se aferró a incorporarse a la Juventus, ya que su deseo prioritario es volver a competir en los niveles más altos.

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