Terremoto en Colo Colo: Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo

Aníbal Mosa, timonel de la concesionaria, cuestionó la actitud de los futbolistas y reconoció que la relación con el plantel quedó “bastante dañada”.

Un verdadero quiebre se originó al interior de , club que este miércoles decidió acogerse a la Ley de Protección al Empleo promulgada por el Gobierno para empresas que se vean afectadas económicamente por la pandemia a causa del Covid-19.

El timonel de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del Cacique, culpó de esta situación a los jugadores, acusándolos de darle la espalda a la institución al no llegar a un acuerdo tras varios días de negociaciones y reuniones.

"No fuimos capaces de convencer y hacer entender que esta situación no es originada por Colo Colo, sino que por un virus que tiene aquejada a toda la humanidad. Hubo un quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución, estoy muy triste y desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir a la Ley de Protección del empleo", apuntó el timonel de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en conferencia de prensa.

Más equipos

Aníbal Mosa: "Tuvimos varias reuniones con los jugadores. Nunca quisimos llegar a esta situación. Les pedí que por favor empatizaran con nosotros y que necesitábamos su ayuda. Este presidente nunca ha querido imponer nada". — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) April 22, 2020

En este sentido, Mosa reconoció que la relación con el plantel quedó “bastante dañada” y que desde el club quisieron evitar que la "sangre llegara al río". “El plantel no juega un partido hace 40 días, 40 días que no entra un peso por borderó, y hay algunos que piensan que es justo, que les pague el 100 por ciento, por eso mi enfado y mi tristeza”, agregó el mandamás del cuadro de Macul.

"Hicimos todo, nunca cerramos las conversaciones ni agotamos las posibilidades de diálogo. Lamentablemente la sangre llegó al río. Creo que este directorio tomó los caminos que debía, hicimos los esfuerzos para darle seguridad a la institución y tranquilidad a mucha gente", añadió en la misma línea.

Finalmente, Mosa aseguró que el resto de los funcionarios seguirán percibiendo sus ingresos de manera íntegra. "Colo Colo tiene 168 empleados, de las cuales a 135 no se les tocará el sueldo ni se les va a desvincular. Los jugadores no aceptaron la propuesta y se tornó una cosa medio obsesiva, ellos no entendieron que debían perder parte de su remuneración. Hicimos una propuesta seria y concreta y nos pegaron un portazo en la cara", cerró.

En la cita también estuvieron presentes, Daniel Morón y Harold Mayne-Nicholls. Este último, vicepresidente de la institución, explicó: "La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros".

El exarquero, en tanto, también criticó fuertemente al plantel: “Hemos hablado tanto de la solidaridad, de desigualdad, teníamos la gran oportunidad. No me lo imaginé nunca. He visto el esfuerzo que se ha hecho en el directorio, para hacer el menos daño posible, tuvimos que tomar este camino, nos obligaron a tomar este camino", sentenció.