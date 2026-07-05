¡Terremoto administrativo: Al-Hilal copia el modelo de la «Premier League» para dominar Asia y el mundo!

El Consejo de Administración del Club Al-Hilal anunció la contratación de un equipo directivo deportivo especializado, parte de un plan para mejorar la gestión deportiva y mantener la competitividad del club en todos los campeonatos.

Esta medida forma parte de una visión institucional que busca construir un sistema deportivo integrado y sostenible, basado en el desarrollo de procesos y en la integración entre departamentos, lo que mejorará el rendimiento técnico y administrativo y cubrirá las necesidades del primer equipo en la próxima etapa.

Entre los nombramientos destaca el del inglés Simon Francis, quien asumió el cargo de director técnico de fútbol tras una trayectoria de 15 años como jugador y luego en áreas administrativas y técnicas en el Bournemouth inglés.

Tras colgar las botas, dirigió los departamentos de estrategia, captación y desarrollo del Bournemouth, periodo en el que el club creció pese a una fuerte competencia. Su experiencia convenció a la directiva del Al-Hilal para confiarle el nuevo proyecto deportivo.

Lee también... De la misma pasta que los grandes... ¿Cómo se puso Mbappé en la piel de Messi en la epopeya de Paraguay?

Además, se crean los cargos de director de captación, director de ojeadores, ojeador técnico principal y director de operaciones, encargados de ejecutar la estrategia deportiva y supervisar la detección y desarrollo de talentos.

El club confirmó que el proyecto de desarrollo del sistema de fútbol seguirá según el plan aprobado y que las próximas fases se completarán a su debido tiempo, como parte de su estrategia para mantener la competitividad en todos los niveles.