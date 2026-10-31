Tercera victoria consecutiva del Tottenham Hotspur tras una brutal entrada sobre Micky van de Ven y un certero cabezazo de Jan Paul van Hecke

El Tottenham Hotspur logró el sábado por la noche su tercera victoria consecutiva en la Premier League. En el derbi londinense contra el Crystal Palace se impuso por 2-0, en parte gracias a un certero cabezazo de Jan Paul van Hecke. Para el técnico Pierre Sage, pudo haber sido su último partido al frente del Palace, donde está bajo una enorme presión.

El Tottenham, con Van Hecke y Micky van de Ven en el centro de la defensa, se vio favorecido por una jugada al comienzo del partido. Jean-Philippe Mateta clavó los tacos en el talón de Van de Ven y, aunque en un primer momento parecía que la acción se saldaría con una tarjeta amarilla, el árbitro Michael Oliver acabó expulsándolo tras revisar la jugada en el VAR.

Tras la tarjeta roja, el Palace apenas volvió a acercarse a la portería de Antonín Kinský, que vio cómo llegaba el inevitable 1-0 a mediados de la primera parte. Mohammed Kudus, exjugador del Ajax, puso un córner en el segundo palo, donde apareció Archie Gray para marcar de cabeza ante Dean Henderson: 1-0.

El Tottenham desarboló por momentos al Palace, aunque el marcador no lo reflejaba. Los del norte de Londres desperdiciaron una ocasión tras otra hasta que, en la segunda parte, llegó finalmente el 2-0. Henderson desvió con una gran intervención al larguero el cabezazo de Van Hecke, que llegaba lanzado, pero no pudo hacer nada ante el segundo intento del jugador de Zelanda: 2-0.

Henderson sí consiguió después evitar el 3-0. Con un excelente reflejo impidió que Conor Gallagher marcara un gran gol, para visible frustración del jugador. Kudus creyó haber anotado el 3-0, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

Así, el Tottenham suma su tercera victoria consecutiva en la Premier League y su tercera en total. Además, su calendario para las próximas semanas parece relativamente prometedor: Leeds United (fuera), Ipswich Town (en casa), Sunderland (fuera) y Fulham (en casa), antes de recibir a su rival, el Arsenal.

El Palace ocupa ahora el decimoctavo puesto y está por ver si Sage dispondrá de más tiempo para cambiar la situación. Al participante en la Europa League le espera otro compromiso difícil el próximo fin de semana, cuando el Liverpool visite Selhurst Park. Entre semana recibirá al TSG Hoffenheim de Wouter Burger.