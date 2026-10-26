Tercera vez en los últimos 20 años que el Milan llega invicto tras las ocho primeras jornadas de liga

El Milan sigue invicto tras las ocho primeras jornadas de la Serie A por tercera vez en las últimas 20 temporadas de la competición.

El Milan (5 victorias y 3 empates) sigue invicto tras las ocho primeras jornadas de la Serie A por tercera vez en las últimas 20 temporadas de la competición, después de hacerlo en 2020/21 y 2021/22. Así lo señala Opta.





Con la victoria ante el Udinese, el Milan se ha mantenido a la estela de los primeros clasificados de la Serie A 2025/2026. El equipo de Ruben Amorim ofreció una actuación de alto nivel, aunque enfrente tenía a un rival que venía de cinco derrotas consecutivas. El primer puesto está a 4 puntos y el Milan sigue invicto. Un motivo para creer que el Milan está en la lucha por ganar el campeonato.