Tresoldi marcó los tres goles del Club Brujas en su victoria por 3-2 ante el VV St. Truiden en la Jupiler Pro League y prolongó así su espectacular racha de las últimas semanas.

El delantero ya había marcado tres goles contra el Inter de Milán (4-3) en la segunda jornada de la Champions League. A finales de septiembre también había firmado un triplete con la selección alemana sub-21 frente a Malta (4-1). Tresoldi suma, por tanto, tres tripletes en los últimos 26 días.

Otras cifras impresionantes del jugador de 22 años: en cuatro partidos disputados en octubre, ya ha marcado siete goles con el Brujas. En total, lleva 12 tantos en 14 encuentros esta temporada.

Ante el St. Truiden, Tresoldi marcó dos veces poco antes del descanso, con un disparo de la izquierda y otro de la derecha (41 y 43), para dar al vigente campeón una ventaja de 2-0 al término de la primera parte. Después de que los visitantes recortaran distancias de penalti por medio de Ilias Sebaoui (55), Tresoldi restableció la ventaja de dos goles en el minuto 75. El St. Truiden solo pudo volver a acercarse en el marcador en el tiempo añadido, gracias a Shogo Taniguchi (90+3).

«Se siente un poco diferente, pero tres goles siempre son algo especial. Puedo volver a llevarme un balón del partido a casa», dijo el internacional sub-21 antes de subir al coche de sus padres con el balón en la mano.

Gracias a la victoria, el Brujas sigue segundo en la clasificación y le pisa los talones al líder, el KAA Gante. Tras nueve jornadas, la distancia es de un punto. En la tabla de goleadores, Tresoldi comparte el primer puesto con Norman Bassette, del Westerlo, ambos con siete tantos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolo Tresoldi con el Brujas?

Tresoldi llegó al Brujas en 2025 procedente del Hannover 96 por 7,5 millones de euros. Su contrato allí termina en 2029. Sin embargo, sus grandes actuaciones despiertan interés. Varios clubes importantes estarían intentando ficharlo. Mientras que en los últimos meses se habló del BVB, el Inter, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Tottenham Hotspur y el Arsenal, ahora sería sobre todo el AC Milan quien estaría impulsando el fichaje del goleador.

La Gazzetta dello Sport informó recientemente de que el fichaje de Tresoldi se había convertido en una prioridad personal para el propietario del club, Gerry Cardinale. El estadounidense habría ordenado, mucho antes de la impresionante actuación de Tresoldi, autor de tres goles ante el rival local, el Inter, en la Champions League, que la dirección deportiva estudiara las condiciones de un posible traspaso. Después se habría contactado con los representantes de Tresoldi para sondear la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Cardinale querría recibir información personalmente sobre los avances. Sin embargo, aún no estaría claro si intentarían ficharlo en enero o esperarían hasta el próximo verano.

Por sus características, Tresoldi encaja bien en el perfil que busca el Milan. Tras unos años de resultados deportivos discretos, el club milanés quiere volver a construir un gran equipo. Por eso, el actual cuarto clasificado de la Serie A se fija en jugadores que ya tengan cierto nivel, pero que aún cuenten con margen de desarrollo. Según la Gazzetta, diversos informes de ojeadores atribuyen esas cualidades a Tresoldi.

Nicolo Tresoldi podría jugar con Alemania, Italia y Argentina

Quizá los rossoneri cuenten con una baza especial en la pugna por Tresoldi: el delantero es un ferviente seguidor del Milan y quiere vestir la camiseta rojinegra en algún momento de su carrera, según reveló recientemente su padre, Emanuele Tresoldi: «Se enamoró de Kaká, Inzaghi y Pato, y fue imposible disuadirlo». Por eso, un traspaso al Inter sería complicado: «No estoy seguro de que lo aceptara. Sus sentimientos como aficionado podrían imponerse. Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan».

Hasta ahora, Tresoldi ha ganado con el Brujas la liga belga y la Supercopa.

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La pregunta sobre cuál será su próximo club, si finalmente se marcha, no es la única que despierta interés en torno a Tresoldi. También se espera con expectación su decisión sobre si prefiere jugar con la selección alemana o con la Squadra Azzurra. No figuró en la última convocatoria de 44 jugadores del seleccionador alemán Jürgen Klopp, pero sí jugó con la sub-21 de Alemania, con la que ya ha marcado 16 goles en 27 partidos internacionales. Quiere decidir su futuro a nivel de selecciones solo después del Campeonato de Europa juvenil del próximo verano. Además, por su madre argentina, también podría jugar con la Albiceleste.



