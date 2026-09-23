Marc-André ter Stegen se disculpó ante Manuel Neuer un día antes del Países Bajos - Alemania de la Liga de Naciones. El predecesor del portero del Ajax fue padre recientemente, pero aún no había sabido nada de Ter Stegen.

«Manuel ha sido padre por segunda vez hace poco, así que también tengo que felicitarle. Aún no lo he hecho. ¡Perdón!», citó este miércoles BILD a Ter Stegen durante un acto con la prensa.

Ter Stegen habló por última vez con Neuer a principios de este año. «Nos vimos durante unas vacaciones cortas. Pero eso fue antes del Mundial, así que ya ha pasado un tiempo», aclaró el guardameta alemán, que probablemente será titular contra Países Bajos.

«Para él, por supuesto, es fantástico que esté sano y que todavía pueda jugar. Eso también es lo que le deseo. Manuel es una leyenda del fútbol alemán», dijo Ter Stegen, absolutamente elogioso sobre Neuer, ya de cuarenta años.

Neuer se retiró de la selección tras el Mundial, que resultó dramático para Alemania. La tetracampeona del mundo fue eliminada en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis por Paraguay.

Ter Stegen, con 44 internacionalidades desde 2012, es la primera opción bajo las órdenes del nuevo seleccionador Jürgen Klopp. Será la primera vez desde 2025 que el portero del Ajax tenga minutos con la selección nacional.