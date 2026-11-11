Ter Stegen: me comunico con los jugadores del Barcelona, al contrario que Flick

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El alemán Marc-André ter Stegen no cerró la puerta a la posibilidad de regresar al Barcelona en el futuro, pese a su cesión al Ajax de Ámsterdam, al afirmar que todavía es pronto para definir su situación respecto a su futuro con el club catalán.

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El guardameta alemán fue preguntado sobre si su etapa con el Barcelona había terminado, o si cree que la puerta podría volver a abrírsele bajo la dirección de Hansi Flick, y respondió durante una entrevista con la emisora española "Cope": "No he hablado con Hansi recientemente, a diferencia de algunos jugadores con los que sigo hablando de vez en cuando, para saber cómo están".

Y continuó: "Sigo los resultados del Barcelona con relativa constancia, y veo sus partidos a veces cuando no coinciden con los nuestros en el Ajax".

Y prosiguió Ter Stegen: "Jugué en el Barcelona durante 12 años, por eso me une una relación muy estrecha con el club".

Y agregó sobre su futuro: "Ahora estamos solo en el mes de noviembre, así que no puedo determinar realmente qué sucederá el próximo verano".

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Las declaraciones de Ter Stegen llegan en medio de la complicación de su situación con el Barcelona durante los últimos años, después de que su papel en el equipo se redujera a raíz de una serie de lesiones, coincidiendo con los cambios que vivió el puesto de portero.

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El guardameta alemán había sufrido, en septiembre de 2024, una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego cerca de siete meses.

Durante su ausencia, el Barcelona fichó a Wojciech Szczesny, que regresó de su retirada, antes de que el club incorporara a Joan García procedente del Espanyol en el verano de 2025.

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Cuando Ter Stegen regresó a los terrenos de juego en la primavera de 2025, Joan García ya había reservado su lugar en el once titular bajo la dirección de Flick, dando inicio a una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del guardameta alemán con el equipo.

Las cosas se complicaron aún más en el verano de ese mismo año, después de que se sometiera a una operación de espalda y entrara en conflicto con la directiva del Barcelona sobre la duración de su ausencia, y la posibilidad de compartir sus datos médicos con La Liga, dada la relación entre la duración de la lesión y las normas de inscripción de jugadores.

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La crisis llegó al punto de que se le retirara temporalmente el brazalete de capitán, antes de que el club diera marcha atrás en la decisión y se lo devolviera un día después.

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Y en enero de 2026, Ter Stegen se marchó al Girona en calidad de cedido, pero solo disputó dos partidos antes de sufrir una lesión muscular que puso fin a su experiencia de forma anticipada.

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El guardameta internacional alemán se marchó, el pasado agosto, al Ajax en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin cláusula de compra, mientras que su contrato con el Barcelona se extiende hasta el verano de 2028.

Durante la misma entrevista, Ter Stegen también abordó los años de competencia con Manuel Neuer por la portería de la selección de Alemania, reconociendo que estar en el banquillo durante largos periodos no fue fácil para él, pese a su gran respeto por su rival, al que considera uno de los mejores porteros de la historia.