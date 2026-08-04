Ter Stegen lanza declaraciones incendiarias tras su salida del Barcelona: prefirieron a García antes que a mí

El guardameta internacional alemán Marc-André ter Stegen se incorporó oficialmente a las filas del club neerlandés Ajax de Ámsterdam, cedido por el Barcelona español por una temporada hasta el 30 de junio de 2027, en un movimiento con el que busca recuperar su condición de portero titular tras una temporada difícil con los blaugranas.

Es la segunda cesión consecutiva para el portero alemán, de 34 años, después de haber pasado la segunda mitad de la pasada temporada cedido al Girona español, donde volverá a jugar bajo la dirección del técnico Míchel, que lo dirigió allí.

Largas negociaciones

En su primera entrevista con los medios del club neerlandés, Ter Stegen expresó su alegría por unirse al Ajax, señalando que las negociaciones se prolongaron más de lo esperado.

El guardameta alemán afirmó: "Las cosas buenas requieren tiempo. Al final, todo salió bien y estoy feliz de estar aquí", reconociendo que el retraso se debió a varios asuntos, entre ellos cuestiones fiscales complejas relacionadas con su salario y la entidad responsable de pagarlo.

Factores decisivos

Ter Stegen reveló las razones que lo llevaron a aceptar la oferta del Ajax, elogiando el papel de Jordi Cruyff, director deportivo del club, a la hora de convencerlo del proyecto.

Y explicó: "Cuando hablé por primera vez con Jordi Cruyff, sentí de inmediato que era la mejor opción. Conozco también al entrenador y a Daley Blind. Tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre el proyecto y fueron muy convincentes".

El guardameta alemán aseguró que las ambiciones del Ajax van más allá de competir por el título de la Eredivisie, y dijo: "Queremos devolver al Ajax a la cima. Es un club histórico, con un pasado glorioso y una prestigiosa proyección internacional. Estoy convencido de que será una temporada exitosa".

Tranquilidad sobre su estado físico

Uno de los aspectos que más preocupaba a la dirección del Ajax era el estado físico del guardameta alemán, especialmente después de haber disputado solo dos partidos durante su cesión al Girona por una lesión en los tendones de la rodilla.

Sin embargo, Ter Stegen tranquilizó a todos sobre su disponibilidad física, y afirmó: "En el Barcelona empecé a jugar un poco más tarde que en el Ajax, pero entreno desde el 2 de julio. Estoy en mi mejor nivel y muy contento de disfrutar del juego sobre el terreno sin ningún problema".

Señaló que también se encontraba en un excelente estado físico para jugar en el Barcelona, pero que el club catalán prefirió apostar por completo por el joven portero Joan García desde su incorporación la pasada temporada, lo que lo empujó a buscar una oportunidad de titularidad en otro lugar.

El consejo de De Jong

Durante la entrevista, su compañero en el Barcelona Frenkie de Jong, exleyenda del Ajax, apareció en un vídeo en el que le daba la bienvenida a su antiguo club.

Ter Stegen respondió entre risas: "¡Es mi agente! Frenkie conoce muy bien Ámsterdam. Siempre es sincero, y sus palabras me dieron una gran tranquilidad. Es bueno saber que estoy en buenas manos".

El guardameta alemán también dedicó palabras de elogio a su compañero en la selección alemana Julian Brandt, uno de los fichajes veraniegos destacados del Ajax, y dijo: "Es un futbolista magnífico y una gran persona. Si seguimos cerrando fichajes así y mantenemos el bloque titular del equipo, haremos una gran temporada".