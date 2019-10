Ter Stegen jugará contra Argentina y desmiente problemas con Neuer

El portero del Barcelona tendrá una oportunidad en la portería de Alemania y ha dejado claro que no tiene problemas con el portero del Bayern.

Marc-André Ter Stegen ha dejado claro que no tiene problemas personales con Manuel Neuer a pesar de que ambos pelean por ser titulares en la selección de Aleamania. "No hay discusiones, ni disputas ni ningún momento en el que nos digamos unos a otros: '¡Ahora tenemos que hablar!' Hablamos todos los días y tenemos una relación buena y profesional", explicó en rueda de prensa.

No obstante, Ter Stegen no oculta que Neuer tiene ventaja para ser el portero titular en la próxima pero trabajará para que Joachim Low no lo tenga fácil a la hora de tomar la decisión en el torneo.

"Tiene una ventaja, tengo que rendir de la mejor manera posible, demostrarme a mí mismo y que tomar esa decisión sea lo más difícil posible. Daré todo para convertirme en titular. Ese es mi objetivo personal. Pero eso no está relacionado con otras personas. El gran objetivo a nivel general es un torneo exitoso para el equipo", comentó.

Por su parte, Joachim Low dejó claro que no hay problemas y que Ter Stegen será el titular contra : “Internamente no ha habido ningún problema entre los porteros. En junio le prometimos a Marc que tendría partidos pero entonces estaba lesionado y ahora estamos en septiembre y va a jugar contra Argentina”.

El seleccionador alemán también quiso pasar página tras las polémicas declaraciones del presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, asegurando que no cedería a sus jugadores para la selección si Neuer quitaba el puesto a Ter Stegen. “El tema de Hoeness está zanjado y hay que dejarlo estar”, sentenció.