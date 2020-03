Ter Stegen en Goal: "Lo que más extraño es estar en el campo con mis compañeros"

El portero del Barcelona explica en exclusiva para Goal y DAZN cómo está viviendo la cuarentena en Barcelona junto a su familia.

Marc-André Ter Stegen vive como cualquier residente en una estricta cuarentena para tratar de frenar los contagios por el coronavirus y desde su casa ha atendido a la llamada de Goal y DAZN para explicar cóm vive estos momentos junto a su familia en .

El portero admite que ya empieza a echar de menos el fútbol. "Lo que más extraño es estar en el campo con mis compañeros, mis amigos y jugar frente a la gente, competir al más alto nivel. Es difícil contenerse en las semanas más importantes de la temporada y mantener el nivel de condición física por tu cuenta ", explica.

En cuanto a su preparación física, el alemán destaca cómo cuida su alimentación y se entrena en solitario: "Presto mucha atención a mantener mi nivel físicamente. No hay mucho que hacer con la pelota en este momento. Hago cosas diferentes: ahora estoy trabajando con una aplicación de prepacración físico, haciendo desafíos todos los días. No soy un gran fan de las dietas. Trato de encontrar el equilibrio adecuado. Todos saben lo que es saludable y lo que no. La comida saludable son los productos frescos, tener comida fresca en la mesa. Tratamos de hacer esto. Muchas verduras, mucha fruta, tener cuidado con el azúcar. No somos estrictos al 100% con ella. No hay prohibiciones, la mayoría de las veces como comida vegetariana".

Ter Stegen busca la parte positiva a la cuarentena y destaca los momentos que está viviendo sobre su familia. "Mi familia es muy importante para mí. Tratamos de pasar el tiempo que tenemos de una manera útil. Mi esposa y yo, hacemos ejercicio al aire libre y nuestro pequeño está con nosotros. Siempre trato de ver algunos aspectos positivos en cualquier situación, como estar con mi familia ahora. Nos encanta estar en casa y realmente disfrutamos nuestro tiempo juntos", detalla.



Además, el cancerbero del Barcelona también pasa estos días en casa leyendo y estudiando: "Leer biografías es algo que me gusta. La administración de empresas es algo más que me ha surgido porque me interesa. Esos son algunos libros importantes".

Por último, Ter Stegen explica por qué es uno de ls jugadores que más cercanos se están mostrando en las redes en estos días. "Esto es muy importante para mí. Siempre trato de ser auténtico. Creo que la mayoría de la gente lo aprecia. No quiero ser visto como alguien que no soy. Trato de ser honesto", finaliza.