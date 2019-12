Ter Stegen en exclusiva a Goal y DAZN: "La situación política era tensa por lo que el Clásico no podía disputarse"

En una entrevista exclusiva para Goal y DAZN, Marc-André Ter Stegen reflexiona y analiza la actualidad futbolística con el Clásico a la vuelta de la esquina.

Uno siempre está particularmente buscando este de partidos y es algo que excita a la gente. La situación política era tensa por lo que este partido no podía ser disputado. Tienen que existir las circunstancias y poder jugarlo de manera segura.

Respecto a mis primeros recuerdos sobre el Clásico, tenía 15 o 16 años cuando pensé que si tenía que decidir en algún momento de mi vida, elegiría ir al Barça. A esa edad no piensas lo difícil que sería, pero siempre me pareció interesante la filosofía del . Pero solo cuando estás en la ciudad te das cuenta de lo que realmente significa.

No jugué en mi primer Clásico. Estaba enfadado porque quería jugar todos los partidos

El actual es siempre peligroso para nosotros. Como nosotros, ellos tuvieron problemas con muchos rivals al comienzo de la temporada. La Liga se ha vuelto más dura, especialmente en el aspect físico. Ya no hay partidos fáciles.

También habla de sí mismo y cómo trabaja en el día a día.

Tienes que respetar la opinión de otros. Yo lo hago y otros deben hacerlo también – y con esto se pone fin al debate. Para mí el debate no fue la gran bola que la prensa hizo. Intento prepararme y ofrecer mi mejor versión una y otra vez para ponérselo difícil al seleccionador. Es lo único que hago.

No sé si educaremos más a mi hijo como alemán o español, todavía no he criado a nadie salvo a mi perro (risas). En serio, vivimos en pero venimos de así que probablemente será una mezcla de ambas cosas.