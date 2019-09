Ter Stegen: "Aprendimos las lecciones de Anfield y Roma"

El alemán compareció en la previa de la visita del Barcelona al Borussia Dortmund y mostró su convencimiento en mejorar el rendimiento del año pasado.

Marc-André Ter Stegen compareció en rueda de prensa antes de visitar al en el primer partido que el disputará en la esta temporada.

Messi. "Está entrenando y poniéndose fuerte, es posible que juegue pero lo decide el míster, hoy entrenó igual que durante el resto de la semana y esperamos que pronto esté con nosotros y nos pueda ayudar".

Ver otra vez a Messi. "Cada uno de nosotros sabe que es un ejemplo y se echa de menos al mejor del mundo, cuando no está se nota pero ahora está con nosotros y esperamos que juegue y nos pueda ayudar".

Más presión tras Anfield y . "No hay más presión, es la Champions League y siempre hay un nivel muy alto, siempre salimos pensando en ganar y no olvidamos lo que pasó pero intentamos aprender de ello, de lo que fallamos, saldremos convenidos de lo que estamos haciendo, será muy difícil y habrá que estar al cien por cien".

Decepciones pasadas. "En este club sabemos que tenemos que luchar por lo máximo y vamos a darlo todo para poder llegar muy lejos, el año pasado se nos complicó el final de temporada por la derrota en Anfield pero tenemos que seguir haciendo siempre lo mejor, tenemos equipo para lograr éxitos".

Obsesión Champions League. "Es nuestro objetivo y sabemos que fallamos en un momento clave, quedaba poco para terminar la temporada y todo el mundo buscaba acabar, estábamos ilusionados por ganar pero ahora es una nueva temporada y tenemos nuevos objetivos".

Competencia. "Tenemos un partido en el que habrá que luchar e ir con todo lo que tenemos, sabemos lo que viene y tenemos que estar preparados, el míster así lo ha hecho a pesar de haber poco tiempo pero saldremos a darlo todo para poder ganar".

Defensa. "No nos está saliendo bien, hemos encajado muchos goles y no lo esperábamos, tenemos que aceptar la situación y mejorar en algunos aspectos, han sido fallos que se pueden corregir fácilmente y lo hemos hablado".

Alcácer. "Nunca cambió, este es su nivel, vino al Dortmund a buscar más minutos y fue una decisión acertada, es un club espectacular y ha dado el paso perfecto, se encuentra fenomenal y marcando goles, espero que siga todo igual para él aunque mañana pueda parar aunque sea por un momento, le deseo lo mejor".

Borussia Dortmund. "No hay que explicarles nada a mis compañeros, sabemos de la dificultad del partido, es un estadio espectacular y tiene una afición que está loca por el club pero somos profesionales y lo daremos todo, intentaremos que no nos influya por muy difícil que sea, los que no conocen el estadio tendrán la piel de gallina, es un estadio único".

Signal Iduna Park. "Es un campo muy difícil, con el Gladbach solíamos sufrir mucho pero venimos a ganar, empezamos la competición y queremos entrar de buena manera y con éxito para enfrentarnos a los siguientes rivales con buena fe".

Su primer recuerdo en este estadio. "Recuerdo el tercero, jugábamos en casa y ganamos, el resto quiero olvidarlo porque no fue muy exitoso, esperamos darle la vuelta a la estadística que tengo aquí".

Lucien Favre. "Nos conocemos bastante bien, es quien apostó por mí y sé que tiene muchas cualidades pero estamos bien preparados, es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi vida y seguro que pensará en algo que pueda hacernos daño pero nosotros haremos lo mismo para evitarlo, intentaremos entrar en el partido de mañana con ganas y preparación, intentaremos que no nos haga daño".

Portería de la selección. "Hay competencia y los que no jugamos queremos hacerlo, no podemos estar contentos pero esto es fútbol, de todas formas tengo expectativas y si miramos los últimos años se puede ver mi rendimiento y creo que lo que haya dicho Neuer no es justo y me gustaría acabar con esta polémica, con esto está todo dicho".