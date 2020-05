Teófilo Gutiérrez cargó contra el hincha colombiano: "Les falta mucho"

El delantero de Junior de Barranquilla volvió a encender las redes al opinar sobre lo que representa la pasión del fútbol.

Es conocido que Teo Gutiérrez no es de aparecer en medios ni dar muchas declaraciones a la prensa, pero cuando lo hace, deja frases memorables, polémicas y bombitas picantes para propios y rivales.

El actual delantero 'Tiburón' habló con la Universidad de la Costa, remarcó el gran amor que siente por y el orgullo que lo invade cada vez que recuerda haber jugado en el club de la banda cruzada y también dijo sentirse preparado con anhelo para volver a la Selección .

La nota polémica vino al momento de ser consultado respecto a la diferencia entre las hinchadas de y Colombia, entonces el atacante no se guardó nada: "La gente acá es hincha pero no fanático, en Argentina son muy locos, la gente de aquí le falta mucho, se ponen la camiseta y van al estadio pero a las finales no más".

Para los hinchas de su equipo no hubo contemplaciones y enfiló con otra frase: "El Junior, en un partido normal siempre cuenta con los cinco mil o diez mil aficionados de siempre".

Al final, Teo bajó la temperatura, pero dejó claro el llamado para que los hinchas cambien de actitud: "Ojalá cuando se supere la emergencia del coronavirus la gente vaya a los estadios, porque es muy triste verlos vacíos".