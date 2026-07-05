Tensiones sin precedentes en Senegal... Los entresijos de la disputa entre Mané y Koulibaly

Senegal vive su peor crisis tras caer en la ronda de 32 del Mundial 2026 ante Bélgica (3-2) en prórroga.

Senegal ganaba 2-0, pero Bélgica igualó en los últimos cinco minutos y, en la prórroga, marcó de penalti para ganar.

La Federación Senegalesa vivió tensiones que llevaron a la salida del responsable de comunicación. Además, las decisiones del seleccionador Babi Thiaw están en el ojo del debate.

Según Foot Mercato, antes del torneo hubo una reunión en el vestuario entre el técnico y varios titulares por la presencia de Malang Sarr.

Tras una temporada destacada con el Lens, el defensa de 27 años se quedó fuera de la convocatoria de los Leones de la Teranga.

Según el portal, las tensiones estallaron 24 horas antes del debut contra Francia (3-1), pues Sadio Mané dudaba de la recuperación de Koulibaly, quien había llegado lesionado.

Mané propuso entonces sustituirlo por Sarr, lo que Koulibaly rechazó de plano. Desde entonces la tensión entre los titulares no ha parado de crecer y ha avivado la polémica en torno a la selección senegalesa.

Koulibaly fue titular ante Francia y Noruega; en el segundo encuentro cometió graves errores que costaron la derrota (3-2). Salió del campo en el 72’ y no volvió a jugar hasta la eliminación de Senegal.