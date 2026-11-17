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El atacante alemán Florian Wirtz celebró sus dos goles en la victoria por 5-0 ante Países Bajos. Tras asegurarse el primer puesto del Grupo A2, destacó la libertad ofensiva del equipo y su presión constante.

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Wirtz brilla en la goleada de Berlín

Florian Wirtz dio una exhibición con Alemania y marcó dos goles en la contundente victoria por 5-0 del equipo de Jurgen Klopp ante Países Bajos en el Olympiastadion. Su inteligencia para encontrar espacios entre el centro del campo y la defensa neerlandeses resultó decisiva para superar la zaga rival.

La rotunda victoria llevó a Alemania a lo más alto del Grupo A2: superó tanto a Grecia como a Países Bajos, se hizo con el primer puesto y aseguró su clasificación para los cuartos de final.

Disfrutar del juego y entretener a la afición

En declaraciones a la cadena alemana ARD tras el partido, Wirtz recordó una noche memorable que ofreció mucho espectáculo al público que llenó el estadio en Berlín.

«Fue una forma adecuada de cerrar el año y estamos muy contentos. Ahora queremos seguir así. Hemos progresado mucho como grupo y es muy divertido jugar con este equipo», declaró Wirtz a ARD.

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«Esperamos haber conseguido que la afición disfrutara viéndonos. Nosotros también nos divertimos mucho, sobre todo en la segunda parte. La primera exigió bastante trabajo y correr mucho. En la segunda, todo se volvió un poco más fácil porque teníamos más espacio y entonces fue realmente divertido».

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Aprovechar los espacios de la segunda parte

Wirtz explicó que, aunque la primera parte exigió un enorme esfuerzo físico y correr mucho frente a la tenaz presión neerlandesa, el partido se abrió considerablemente tras el descanso.

«Queremos que se nos conozca por jugar un fútbol ofensivo. Siempre queremos marcar goles y dominar al rival. Queríamos mantener la intensidad y marcar más goles, y lo hicimos a la perfección».

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Wirtz añadió: «No, creo que queremos ser un equipo que juegue un fútbol ofensivo. Siempre queremos marcar goles y dominar al rival. Esa idea no se le pasó a nadie por la cabeza ni un segundo. Queríamos seguir presionando hacia delante y marcar más goles. Creo que lo ejecutamos a la perfección».

Mantener el impulso en 2027

Con el año natural a punto de terminar de forma espectacular, Wirtz subrayó el deseo de la plantilla de mantener su notable progresión cuando se reanude el fútbol de selecciones.

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«Fue una forma adecuada de terminar. Estamos muy contentos y queremos seguir en esta línea. Ya hemos progresado bastante. Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo», concluyó Wirtz, antes de añadir: «Ha sido un año futbolístico con la camiseta de la selección lleno de altibajos. Si este año internacional de 2026 termina así, sí, es sin duda una conclusión digna. Podemos estar muy satisfechos. Queremos seguir avanzando a partir de esto el año que viene. Está clarísimo que queremos mejorar. Creo que, sin duda, hemos dado buenos pasos adelante en nuestro desarrollo como equipo. Estoy muy orgulloso y contento de formar parte de esta plantilla. Es realmente muy divertido».