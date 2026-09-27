¿Tenía razón Koulibaly? Tembakti compromete a Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27

Hace unos pocos días, el senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al-Hilal, abrió un delicado expediente relacionado con su compañero Hassan Tambakti, cuando habló de la necesidad del defensa saudí de trabajar y entrenar en mayor medida, señalando que el hecho de contar con cualidades no le impide sufrir lesiones. Y ahora, el nombre de Tambakti ha vuelto a primera plana, pero esta vez a causa de una lesión que sufrió con la selección de Arabia Saudí.

Tambakti apareció afectado por una lesión durante el reciente enfrentamiento ante Omán en la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27», antes de tranquilizar a la afición sobre su estado y calificar la lesión de leve. A pesar de ello, la repetición de los problemas físicos del jugador trae a la memoria las declaraciones de Koulibaly y abre la puerta a los interrogantes sobre hasta qué punto Tambakti está preparado para disputar partidos consecutivos.

Koulibaly lo dijo y Tambakti vuelve a lesionarse

Las declaraciones de Koulibaly no hablaban de Tambakti como un jugador carente de cualidades, sino al contrario: aludió a sus capacidades, vinculando las lesiones con la necesidad de más trabajo y entrenamiento. Y pocos días después de aquellas declaraciones, Tambakti sufrió un nuevo problema físico durante el enfrentamiento ante Omán.

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Y según lo que recogieron los informes tras el partido, Tambakti tranquilizó a la afición sobre su lesión y la calificó de leve, mientras que el cuerpo técnico confirmó que las lesiones afectaron al final del enfrentamiento ante Omán, que Arabia Saudí resolvió con un triunfo por tres goles a cero.

La válvula de seguridad de Arabia Saudí, en aprietos

La gravedad de la lesión de Tambakti reside en su momento, sobre todo porque la selección saudí ha entrado ya en una fase decisiva del torneo tras asegurar la clasificación a las semifinales, mientras que al mismo tiempo se confirmó la ausencia de Hassan Kadesh en el resto de las competiciones del Golfo 27 debido a una lesión en el muslo y a su necesidad de un programa de tratamiento y recuperación.

Por lo tanto, cualquier nueva baja en la línea defensiva podría dejar a Georgios Donis con menos opciones, especialmente porque Tambakti representa uno de los elementos importantes en el corazón de la defensa, y su posible ausencia podría obligar al técnico griego a reordenar sus cuentas antes del enfrentamiento ante Irak y luego el partido de semifinales.

¿Se convertirá el asunto en una crisis?

El problema no tiene que ver únicamente con una sola lesión, sino con un historial de problemas físicos que Tambakti ha padecido en distintos periodos, lo que convierte la cuestión de su preparación física en objeto de atención permanente, especialmente cuando se le exige disputar partidos muy seguidos durante un torneo corto.

Y en la actualidad, no existen indicios oficiales de la ausencia de Tambakti en el próximo enfrentamiento; es más, el propio jugador tranquilizó a la afición tras el partido ante Omán. Pero mantener el seguimiento médico de su estado se vuelve necesario, sobre todo con la necesidad de Arabia Saudí de conservar el mayor número posible de sus efectivos en las rondas decisivas.