«Tenía miedo»: la superestrella del Bayern Harry Kane temió por su carrera

En una entrevista con France Football, uno de los organizadores de la votación del Balón de Oro, el futbolista de 33 años habló con franqueza de sus difíciles comienzos en el Tottenham Hotspur. «Durante mis cesiones tuve dudas», confesó Kane. En 2004 pasó de las categorías inferiores del Watford a las del Tottenham y, seis años después, llegó al primer equipo. Sin embargo, el despegue que esperaba no se produjo al principio. En lugar de eso, el delantero fue cedido varias veces durante los tres años siguientes: al Leyton Orient, el Millwall, el Norwich City y el Leicester City.

En 2013, Kane regresó finalmente al norte de Londres. Aunque el Tottenham volvió a plantearse cederlo, esta vez el delantero estaba decidido a hacerse un hueco y rechazó otro traspaso. «Sentí que había llegado el momento adecuado para dar el siguiente paso», recordó. Al mismo tiempo, era consciente de lo mucho que estaba en juego: «Si entonces no lograba hacerme un hueco, temía que siguieran cediéndome y que acabaran vendiéndome».

¿Cuándo debutó Harry Kane con el Tottenham Hotspur?

Kane acabó recibiendo su oportunidad con Tim Sherwood, que había asumido el cargo de entrenador del Tottenham a principios de 2014. Y no tardó en aprovecharla: marcó contra el Sunderland en su primer partido de la Premier League a las órdenes de Sherwood. Con ese gol rompió la barrera. «Sabía que había aprovechado aquella oportunidad», recordó el capitán de la selección inglesa. En los años siguientes se convirtió en una auténtica leyenda del club. En total, Kane marcó 280 goles y dio otras 63 asistencias en 435 partidos oficiales con el Tottenham.

Aun así, no logró ganar ningún título en Londres. Esa sequía no terminó hasta después de su fichaje por el Bayern de Múnich en el verano de 2023, por el que el club bávaro pagó unos 95 millones de euros. Desde entonces, Kane ha ganado con el Bayern dos veces la Bundesliga, una vez la Copa de Alemania y dos veces la Supercopa. Ahora ha celebrado su mayor éxito individual hasta la fecha con el Balón de Oro. Para ello fue decisiva su extraordinaria temporada 2025/26, en la que marcó la asombrosa cifra de 61 goles oficiales con el club más laureado de Alemania. El lunes fue reconocido por ello en Londres como el mejor futbolista del mundo.

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Kane también dejó claro cuánto significa para él este reconocimiento: «Vivimos en una época en la que estos premios son importantes para la gente e influyen en su percepción de la calidad de un jugador. Nadie podrá quitarme jamás este momento ni esta temporada. Creo que con títulos como este te ganas el respeto de los demás y de los aficionados. Eso está claro».

Kane también mantiene un nivel similar en la presente temporada. Tras doce partidos oficiales, ya suma diez goles y siete asistencias. El sábado tendrá otra oportunidad de marcar y dar asistencias en el clásico de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (18:30 horas).