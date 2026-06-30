«Tengo una misión muy importante»... Bernardo Silva evita hablar del Real Madrid y acepta su nuevo papel

Bernardo Silva, nuevo fichaje del Real Madrid, ha hablado por primera vez durante su estancia con la selección portuguesa en Estados Unidos.

Dos días antes del partido contra Croacia en Toronto, el centrocampista habló de los temas que le atañen y atañen a su equipo.

En la rueda de prensa, al ser interrogado sobre el Real Madrid, respondió: «No hablaré del club; estoy centrado en la selección, que es mi prioridad absoluta en estas semanas».

Sobre ser suplente con Portugal, añadió: «Entiendo la pregunta, pero ahora no importa. Somos muchos y todos queremos jugar; el seleccionador decide. Ya he vivido esto y, claro, quiero estar en el equipo y ayudar. Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, ya sea jugando cinco minutos o estando en el vestuario».

Y añadió: «Estamos acostumbrados a esto; es un deporte que exige mucha pasión, sobre todo con la selección nacional. Llevo aquí muchos años, así que estoy totalmente acostumbrado a ello».

Lo importante es mantener la regularidad, entender por qué fallamos y corregir lo necesario. El Mundial es muy exigente, recibimos críticas, pero damos lo mejor y estamos listos para seguir. Confío en que todo irá bien».

Sobre las condiciones del Mundial, Silva afirmó: «Son iguales para ambos equipos; debemos adaptarnos y concentrarnos en lo que podemos controlar».

Sobre su rol en la selección de Portugal, añadió: «No me corresponde hablar de las decisiones del entrenador; ese es su papel y realiza un trabajo muy difícil. Todos queremos jugar, pero cuando no depende de nosotros, debemos dar lo mejor, mantener un ambiente positivo y estar preparados para aprovechar la oportunidad».

Sobre su posición ideal, admitió: «Es complicado, he jugado en varias. Mis características se adaptan mejor a una zona concreta, pero me cuesta definirme. Si digo que soy centrocampista, como he actuado toda la temporada con el City, contradigo mi trayectoria. Mi entrenador me usa en otras posiciones. Estoy preparado. Me adapto mejor a las posiciones interiores, pero estoy aquí para ayudar».