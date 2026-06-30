«Tengo una misión de suma importancia»... Bernardo Silva se niega a hablar del Real Madrid y acepta su nuevo papel

Bernardo Silva, nuevo fichaje del Real Madrid, ha hablado por primera vez durante su estancia con la selección portuguesa en Estados Unidos.

Dos días antes del partido contra Croacia en Toronto, el centrocampista habló de los temas que le atañen y atañen a su equipo.

En la rueda de prensa, al ser interrogado sobre el Real Madrid, respondió: «No hablaré del club; estoy concentrado en la selección. Estoy feliz, pero mi foco está aquí».

Sobre ser suplente con Portugal, añadió: «Entiendo la pregunta, pero ahora no importa. Somos muchos y todos queremos jugar; el seleccionador decide. Ya he vivido esto y, claro, quiero estar en el equipo; sé que puedo ayudar. Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, ya sea jugando cinco minutos o estando en el vestuario».

Estoy acostumbrado: el fútbol exige pasión, más aún con la selección. Llevo años aquí y lo asumo.

Lo importante es mantener la regularidad, entender por qué fallamos y corregir lo necesario. El Mundial es muy exigente, recibimos críticas, pero damos lo mejor y estamos listos para seguir. Confío en que todo irá bien».

Sobre las condiciones del Mundial, Silva afirmó: «Son iguales para ambos equipos; debemos adaptarnos y concentrarnos en lo que podemos controlar».

Sobre su rol en la selección de Portugal, añadió: «No me corresponde hablar de las decisiones del entrenador; ese es su papel y realiza un trabajo muy difícil. Todos queremos jugar, pero cuando la decisión no está en nuestras manos, debemos dar lo mejor de nosotros, mantener un ambiente positivo y estar preparados para aprovechar la oportunidad».

Sobre su posición ideal, admitió: «Es complejo, pues he jugado en varias. Mis características me inclinan más hacia una, pero me adapto bien a varias. Decir que soy centrocampista, como he actuado toda la temporada con el City, contradiría mi trayectoria. Mi entrenador me usa en otras posiciones y estoy preparado. Me adapto mejor a las posiciones interiores, pero estoy aquí para ayudar».