De la explosión de tres bombas que casi acabó con su vida, a una lesión que amenazó su sueño de disputar el Mundial, hasta llegar a los momentos de gloria con las camisetas del Arsenal y de España: Mikel Merino vivió un viaje excepcional en el que se mezclaron el sufrimiento y el miedo, la determinación y la esperanza, antes de encontrarse en la cima del fútbol mundial.

El centrocampista español repasó, en una carta publicada en el sitio "The Players' Tribune", los principales episodios de su carrera, hablando de su dura lesión, del papel de su familia para superar sus momentos más difíciles y de los recuerdos aterradores que vivió durante su etapa en el Borussia Dortmund, asegurando que algunos acontecimientos cambiaron para siempre su manera de ver la vida.

Merino reveló una de las experiencias más terroríficas de su vida, cuando era jugador del Borussia Dortmund alemán y el autobús del equipo sufrió un ataque con tres bombas mientras se dirigía a un partido de la Liga de Campeones.

El jugador español dijo: "Tengo suerte de seguir vivo. Tenía veinte años cuando ocurrió el ataque. Escuché una explosión enorme y después sentí que el autobús estuvo a punto de volcar. Y cuando miré hacia atrás, vi sangre y humo, y escuché gritos".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el diario español "AS", que pasó aquella noche en el hospital, esperando a su compañero Marc Bartra, que sufrió una lesión en la muñeca a causa de la explosión.

Pero la mayor sorpresa llegó al día siguiente, cuando supo que una metralla enorme se había incrustado en el reposacabezas del asiento contiguo al de Bartra, el asiento en el que Merino solía sentarse.

Explicó que cambiar de sitio aquel día quizá le salvó la vida, después de elegir sentarse en otro asiento porque sentía las piernas cargadas y porque había más espacio delante de él.

Una lesión que amenazó el sueño mundialista

Años después de aquella experiencia aterradora, Merino afrontó una nueva prueba, tras sufrir una grave lesión en el pie el pasado febrero, que puso en peligro sus opciones de disputar el Mundial.

El jugador del Arsenal recordó el momento en que recibió el diagnóstico médico, señalando que tuvo que ver una presentación que describió como la más deprimente de su vida, después de que los médicos descubrieran lo complicada que era su lesión.

La lesión era tan rara que los especialistas tuvieron dificultades para determinar la mejor forma de tratamiento y recuperación, mientras que el jugador recibió un golpe aún mayor cuando le informaron de que podría necesitar unos seis meses para volver a los terrenos de juego, apenas cuatro meses antes del inicio del Mundial.

El médico le dijo con claridad: "Mikel, lo siento, es imposible". Pero el centrocampista español se negó a rendirse y comenzó un largo camino de tratamiento y rehabilitación, apoyándose en su familia, y especialmente en su mujer, Lola, que estuvo a su lado pese a estar embarazada.

Merino reconoció que a veces sintió vergüenza por necesitar constantemente la ayuda de su mujer, pero aseguró que su apoyo fue fundamental para superar esa etapa tan difícil.

Del título con el Arsenal a un sueño cumplido

Pese a la dureza de la lesión, Merino logró volver a los terrenos de juego y participar en las celebraciones del Arsenal por la conquista del título de la Premier League, antes de cumplir otro sueño al entrar en la lista de la selección española para el Mundial.

El nacimiento de su hijo Marco, diez días antes de uno de los momentos decisivos de su temporada, fue un instante excepcional que aumentó su motivación para seguir luchando y recuperar su nivel.

Y pese a sus meses de ausencia, el jugador no perdió la esperanza de convencer al entrenador Luis de la Fuente de su capacidad para representar a la selección, ya que se encargó de enviar vídeos y gráficos que mostraban su evolución al cuerpo técnico.

El momento esperado llegó cuando su nombre apareció en la lista de la selección española, convirtiendo la inquietud que le acompañó durante toda la recuperación en una alegría inmensa.

Merino contó que abrazó a su mujer y besó a su hijo en cuanto se anunció su convocatoria, mientras los mensajes se acumulaban en su teléfono, consciente de que el sueño de jugar un Mundial se había hecho realidad.

Momentos inolvidables con la camiseta de España

Merino habló también de sus momentos más destacados con la selección española, refiriéndose a los partidos que reflejaron la fuerza del equipo y su espíritu colectivo, y al papel que desempeñaron sus compañeros en la consecución de las grandes victorias.

Recordó una de las jugadas decisivas ante Portugal, cuando advirtió un espacio en el corazón de la defensa y arrancó para aprovecharlo, antes de que le llegara un pase perfecto que preparó el camino para marcar el gol.

También elogió el planteamiento táctico de la selección española, asegurando que el estilo de posesión hace que la tarea de los rivales de robar el balón sea extremadamente difícil.

Dijo que el duelo ante Francia fue una prueba importante frente a un grupo de jugadores de enorme potencial, pero que España se apoyó en su identidad colectiva y en su capacidad para controlar el ritmo del juego.

El disparo de Messi que le dejó sin visión temporalmente

Entre los momentos que más se han quedado grabados en la memoria de Merino está el enfrentamiento ante Argentina, cuando se vio frente a un potente disparo de Lionel Messi.

El jugador del Arsenal explicó que vio al astro argentino preparándose para disparar desde fuera del área, por lo que decidió adelantarse para bloquear el balón, pero recibió el disparo directamente en la cara.

Y dijo, recordando aquel momento: "Me dije a mí mismo: no, no él. Me adelanté para bloquear, pero chutó el balón con fuerza directamente a mi cara. Caí al suelo como si me hubiera alcanzado una bala".

Añadió que la potencia del disparo le hizo perder la visión de uno de sus ojos durante el resto del partido, lo que le inquietó durante unos momentos, antes de sentir un gran alivio con el pitido final.

La familia: el secreto de la resistencia tras los focos

Al final de su carta, Merino expresó su gratitud hacia su familia, que le apoyó durante las etapas más difíciles de su carrera, empezando por las consecuencias del ataque que sufrió el autobús del Dortmund, pasando por la dura lesión, hasta llegar a la vuelta a los terrenos de juego y a la conquista de títulos.

Para el centrocampista español, su viaje no fue solo una historia de éxito deportivo, sino una experiencia humana que le reveló el valor del apoyo familiar y la importancia de aferrarse a la esperanza incluso cuando el regreso parece imposible.

Y cerró su carta con palabras que reflejan la magnitud de las emociones que vivió durante ese camino: "Todavía hoy no me creo que todo haya acabado. Todo lo que puedo decir es: gracias".