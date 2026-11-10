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Neymar Sr, recién nombrado director ejecutivo del Santos, ha indicado que su hijo, la estrella del equipo, seguirá en el club brasileño durante la temporada 2027. El contrato actual del delantero de 34 años vence en diciembre, por lo que la directiva tiene intención de actuar con antelación para asegurarse su continuidad más allá de este año.

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El padre de Neymar, ahora directivo, busca una renovación rápida

Neymar Sr cree que la directiva puede actuar pronto para asegurar la continuidad de su hijo, después de aparecer en un vídeo publicado en redes sociales junto al presidente del club, Marcelo Teixeira, que aspira a la reelección. El recién nombrado director ejecutivo reveló que ya forma parte del círculo que dirige los fichajes, tras haber ayudado a incorporar a Arthur Melo y Philippe Coutinho. Su principal prioridad sigue siendo mantener contento al mediapunta antes de que su contrato expire el mes que viene.

Su influencia en los fichajes marca la confección de la plantilla

Pese a perderse varios partidos esta temporada por lesiones, la gestión de su carga de trabajo, las precauciones relacionadas con el césped artificial y las sanciones, el atacante suma ocho goles y tres asistencias en 15 encuentros de liga.

En el vídeo publicado en redes sociales junto a Teixeira, Neymar Sr explicó que su labor se centra en convencer al delantero de que rechace las ofertas de otros clubes: «Llevo mucho tiempo trabajando a su lado [Marcelo Teixeira], desde que me trajo aquí. Sabemos que en cada mercado de fichajes llegan ofertas para que Neymar se marche. Sin embargo, siempre elige quedarse en el Santos. Lo que tengo claro es que, ante todo, necesito que Neymar esté contento. ¿Entiendes?»

Al destacar cómo las mejoras en la plantilla han aumentado el optimismo, añadió: «Y si está contento aquí, puedo conseguir que se quede. Así que, en esta recta final, el trabajo que hemos hecho para estructurar la plantilla y abrir posibilidades positivas nos ha permitido soñar».

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La estabilidad financiera sigue siendo un obstáculo crucial

Además de retener a su jugador más emblemático, la directiva del Santos quiere mantener unida la plantilla del entrenador Cuca de cara a 2027, pese a las dificultades financieras que le obligan a demostrar que puede cumplir con los pagos de las nóminas de forma fiable.

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Al explicar la necesidad de estabilidad y buenos resultados para atraer patrocinadores, Neymar Sr concluyó: «¿Qué aficionado del Santos no sueña ahora mismo con mantener intacta esta plantilla? Pero tenemos que ofrecer esa estabilidad a estos jugadores. Y también tenemos que exigir resultados, porque necesitamos planificar con antelación y tomar las decisiones adecuadas para que el próximo año salga lo mejor posible. Porque, si planificamos bien el próximo año, atraeremos patrocinadores, ganaremos visibilidad y generaremos los ingresos comerciales que el Santos podría obtener de forma natural».

La clasificación continental impulsa el último esfuerzo

La clasificación para la Copa Libertadores aportaría unos premios económicos vitales. El Santos ocupa la novena posición, con 47 puntos en 34 partidos, a seis del Bahia y con cuatro jornadas por disputar. Aunque ESPN Brasil explicó cómo podrían abrirse plazas continentales adicionales, el equipo de Cuca debe ganar en Coritiba tras el parón internacional, el 18 de noviembre. Después recibirá al Gremio cinco días más tarde, antes de visitar al Vitoria.