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El capitán del West Ham, Jarrod Bowen, confía en que Scott Parker, especialista en ascensos, pueda devolver al club directamente a la Premier League antes del duelo del sábado contra el Stoke City. Tras seis partidos sin ganar en el Championship, el delantero también ha pedido a sus compañeros que dejen las excusas y demuestren su valía.

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Bowen confía en Parker para lograr el ascenso

Bowen ha mostrado su apoyo a Parker mientras el West Ham intenta enderezar una temporada irregular. El club, que ya va por su segundo entrenador tras sustituir a Nuno Espirito Santo , partía como uno de los favoritos al ascenso, pero está muy lejos de cumplir las expectativas. Tras haber jugado en la segunda categoría con el Hull City, el capitán sabe que Parker no podrá repetir los ascensos que logró con el Fulham, el Bournemouth y el Burnley sin el compromiso de toda la plantilla.

El capitán explica lo que exige el ascenso

Pese al reciente bajón del equipo, Bowen sigue siendo una pieza clave para mantener al West Ham en la lucha por el ascenso. Tras descartar una posible salida en verano después del descenso y firmar un contrato revisado hasta 2030, el capitán suma siete goles y siete asistencias en 17 partidos de liga.

Preguntado por talkSPORT sobre las opciones de ascenso del club en el evento EFL Power of 72, que celebra la labor que realizan durante todo el año las fundaciones de los clubes para ayudar a más de un millón de personas cada temporada, Bowen respondió: «Tengo muchísima confianza en ese sentido. Pero el ascenso es el objetivo final y hay que ganarse ese derecho cada semana; no se puede dar por hecho que vaya a suceder.

»Esta liga es una de las más difíciles de abandonar por la vía del ascenso. Hay que rendir cada semana. Cada partido será diferente, pero debemos ser constantes y humildes, hacer las cosas bien y, ojalá, estar celebrándolo en mayo».

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El capitán no acepta excusas

La referencia de Bowen a mayo cobra especial importancia en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible salida en enero si el ascenso queda fuera de su alcance. A diferencia del capitán, varios fichajes caros no han estado a la altura. Taty Castellanos y Pablo, que llegaron el pasado enero por un total de 47 millones de libras, solo han marcado dos goles entre ambos en liga, mientras que Arne Engels, fichado en verano del Celtic por 22 millones de libras, tampoco ha cumplido las expectativas.

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Esas actuaciones discretas han suscitado dudas sobre si algunos integrantes de la plantilla han subestimado las exigencias de la categoría. Bowen, sin embargo, rechazó de plano esa teoría ante la emisora: «Creo que, en última instancia, nunca hay que recurrir a la excusa de que los grandes jugadores no entienden la liga, porque todos somos profesionales, queremos ganar y sabemos que cada partido será diferente y difícil, sean cuales sean sus exigencias.

»No podemos escudarnos demasiado en eso. Tenemos que afrontar los hechos: no hemos estado a la altura ni hemos conseguido los resultados. Y eso se debe a que no hemos estado a la altura.

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»Lo sabemos, pero también sabemos que podemos jugar muy, muy bien y tenemos que seguir demostrándolo».

Un duro examen ante el Stoke

El equipo de Parker tendrá este fin de semana una oportunidad inmediata de frenar su caída cuando el Stoke, segundo clasificado, visite Londres. El conjunto visitante llega en un gran momento: ha ganado seis de sus últimos siete partidos de liga y ha cobrado impulso en la zona alta. Una victoria demostraría que la plantilla está respondiendo a Parker y aliviaría la incertidumbre que aún rodea al futuro de Bowen de cara a enero.