En un momento en el que se intensifican las repercusiones del caso de las infracciones financieras del Manchester City, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se encontró ante una pregunta directa relacionada con su etapa en el club bajo la dirección de Pep Guardiola. Y pese a sus intentos de evitar entrar en los detalles del caso, su respuesta llegó en una sola palabra para dejar claro su postura: "Sí, tengo la conciencia tranquila".

Arteta trabajó como asistente de Guardiola entre los años 2016 y 2019, periodo que abarcaron las investigaciones relacionadas con las infracciones de las normas de la Premier League, y respecto al cual la comisión independiente concluyó que se habían probado las infracciones, según el informe emitido en el caso, mientras que el Manchester City recurrió la decisión.

Durante su primera rueda de prensa desde la emisión de la decisión, el entrenador del Arsenal subrayó, en declaraciones recogidas por la corporación de radiodifusión británica BBC, la necesidad de respetar los procedimientos legales, negándose a comentar los detalles del caso antes de que se resuelva el recurso.

Pero cuando se le planteó una pregunta directa sobre su sensación de tranquilidad respecto a su etapa de trabajo en el Manchester City, respondió escuetamente: "Sí", en una contestación llamativa, antes de negarse a responder a otra pregunta sobre si había hablado con Guardiola acerca del caso, diciendo: "Prefiero no responder a estas preguntas".

Y sobre las acusaciones relacionadas con la firma por parte del club de contratos ficticios con algunos socios comerciales para ocultar la realidad de sus ingresos, Arteta dijo: "Entiendo perfectamente la pregunta, pero es extremadamente importante respetar los procedimientos y el calendario. El caso aún no se ha resuelto debido al recurso, y mi postura, y creo que también la del club, es no hacer más comentarios hasta que el asunto quede completamente resuelto".

Arteta también se negó a precisar si el recurso y la posible sanción deberían resolverse durante la presente temporada para preservar la integridad de la competición, limitándose a reafirmar su confianza en los responsables de gestionar el caso, diciendo: "Hay personas responsables de este proceso y de tomar las decisiones correctas, y confío en que el asunto se resolverá de la manera adecuada. Debemos confiar en ello".

En otro orden de cosas, el entrenador español afirmó su convicción al 100% de que la Premier League sigue siendo la mejor del mundo.

El Arsenal se prepara para enfrentarse al Leeds United, quinto clasificado, este sábado en el Emirates Stadium, en un partido en el que busca mantener la pugna por el liderato, ya que marcha a tres puntos del Manchester City, líder de la clasificación.