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Harry Kane ha enviado un mensaje de confianza al resto del fútbol europeo al asegurar que el Bayern de Múnich tiene todo lo necesario para volver a conquistar la Champions League. El capitán de Inglaterra cree que el equipo está preparado para poner fin a su espera por un título europeo tras la dolorosa eliminación de la pasada temporada.

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El título europeo sigue siendo el principal objetivo

Conquistar la Liga de Campeones de la UEFA se ha convertido en la gran misión de Kane y sus compañeros del Bayern. Después de varios años sin levantar el trofeo más prestigioso del fútbol de clubes, el delantero inglés ha expresado públicamente la ambición colectiva del equipo alemán de volver a la cima del fútbol europeo. Para un club de la talla del Bayern de Múnich, seis años sin ganar la competición son demasiados.

Al analizar el estado actual de la plantilla, Kane mostró una enorme confianza en los jugadores reunidos en el Allianz Arena. El delantero está convencido de que la combinación de experiencia y talento del vestuario les permite competir contra cualquiera en Europa. «La Champions League es un objetivo importante para mí y para el equipo. Tenemos una plantilla fuerte, formada por jugadores increíbles», afirmó Kane en una entrevista con el medio francés Foot Mercato.

Aprender del dolor de la eliminación ante el PSG

El recuerdo de la eliminación de la pasada temporada sigue muy presente para el jugador de 33 años. El Bayern alcanzó las semifinales de la campaña 2025-26, pero cayó por un ajustado 6-5 en el marcador global ante el Paris Saint-Germain en una eliminatoria repleta de goles. Pese a la decepción de quedarse a las puertas de la final, Kane mantiene el respeto por el rival que puso fin a su trayectoria en la competición, según informa Bulinews.

«La temporada pasada, los partidos contra el PSG fueron una locura. Estuvo increíblemente igualado y no había nada de lo que avergonzarse por caer eliminados ante el equipo que ganó el título dos veces seguidas», señaló Kane al recordar aquella emocionante eliminatoria europea. El delantero cree que esos partidos de máxima exigencia han aportado a la plantilla una experiencia muy valiosa para afrontar las rondas eliminatorias esta vez. En lugar de recrearse en la derrota, el equipo la utiliza como motivación para su actual camino en Europa.

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El impacto de Vincent Kompany

Kane cree que el Bayern ha encontrado por fin la armonía táctica necesaria para conquistar Europa y señala la estabilidad en el banquillo como un factor decisivo. Ahora que Vincent Kompany afronta su tercera temporada en el Allianz Arena, la idea futbolística del técnico belga está profundamente asentada en la plantilla. Para el capitán de Inglaterra, esa continuidad entre el cuerpo técnico y el vestuario es la ventaja decisiva que necesitan para superar a los grandes equipos del continente.

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«Pasar otro año con el entrenador y el equipo nos ayuda a ser aún más fuertes. Empezamos esta temporada diciéndonos que tenía que ser nuestro año», explicó Kane.

Una ambición incesante por el título

A medida que se acerca la fase decisiva del torneo, el mensaje del Bayern es claro: solo vale el título. Kane ha dejado claro que la plantilla está dispuesta a sacrificarlo todo para levantar el trofeo al final de la temporada. El objetivo ya no es solo competir, sino encontrar esos pequeños detalles que permiten ganar los partidos más igualados.

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Concluyó reiterando el único objetivo del club: «Tenemos que encontrar la manera de conseguirlo, hallar ese pequeño extra que marque la diferencia para superar las rondas y hacer todo lo posible por ganar la Champions League. Ese es nuestro principal objetivo».