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Julian Alvarez ha lanzado un mensaje a la selección argentina en su transición hacia una nueva etapa tras la retirada internacional de Lionel Messi. El delantero mostró su acierto de cara a puerta con dos goles ante Costa Rica y recuperó su mejor forma en un momento ideal para su club.

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Argentina afronta la transición tras Messi

Argentina atraviesa un periodo de cambios importantes y Alvarez está en el centro de esta transformación. Tras marcar dos goles en una actuación dominante ante Costa Rica , el delantero reflexionó sobre cómo ha cambiado la dinámica del grupo después de la marcha del mayor icono del país. El futbolista nacido en Calchín hizo hincapié en la responsabilidad de la actual generación de jugadores, que busca mantener el alto nivel alcanzado durante el ciclo anterior.

Al hablar de la situación actual de la selección, Alvarez destacó la carga emocional de los últimos acontecimientos. «Un año especial por todo lo que vivimos, el Mundial de por medio, la despedida de Lionel, lo que significó y una nueva etapa con muchos chicos nuevos. Tenemos que seguir creciendo para representar a la selección como siempre», dijo Alvarez, según recoge Ole.

Una mezcla de talento nuevo y experiencia

El nuevo proyecto de Scaloni ya está tomando forma y la integración de nuevos talentos se ha convertido rápidamente en un pilar fundamental de su idea. Mientras la selección busca dar continuidad a sus éxitos, la conexión entre los veteranos y quienes acaban de debutar ya está dando grandes frutos tanto en el campo como en el vestuario.

Para Alvarez, forjar esa química en el renovado grupo es la clave para conquistar títulos en el futuro. «Algunos debutaron hoy, otros el otro día y otros llevan años viniendo. Poco a poco se van sumando y se está formando un lindo grupo para después alcanzar los objetivos. Lo más importante es estar unidos y fuertes para conseguir los objetivos», añadió el delantero.

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Alvarez disfruta de su regreso a casa

Alvarez dio una exhibición de definición en su Córdoba natal y acaparó los focos en el estadio Mario Alberto Kempes con dos grandes goles en la primera parte. Esta productiva ventana FIFA ha supuesto un importante impulso para el delantero, que también marcó en la reciente derrota por 2-1 ante Uruguay en la Bombonera. Con tres goles en sus dos últimas apariciones con la selección, Alvarez regresa a Europa con el acierto de cara a puerta que le había faltado en las últimas semanas.

La actuación en su provincia natal fue especialmente significativa, como él mismo señaló: «Una alegría, algo especial porque soy de aquí. Vinieron a verme personas cercanas, amigos y familiares. Es algo muy especial».

Un regreso crucial al Atlético de Madrid

Esta racha goleadora no podría llegar en mejor momento para el Atlético de Madrid. Alvarez ha tenido un comienzo irregular en la capital española, con dos goles y tres asistencias en doce partidos en lo que va de temporada. La relación entre el jugador y la afición del Atlético también ha atravesado dificultades tras las informaciones sobre su interés en fichar por el Barcelona a principios de año. Sin embargo, sus recientes actuaciones con Argentina sugieren que está preparado para acallar las críticas. Tras recuperar su olfato goleador con la selección, el exjugador del Manchester City vuelve a Madrid con un impulso renovado mientras busca consolidarse como el líder indiscutible del ataque colchonero.