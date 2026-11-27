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Xabi Alonso ha admitido que al Chelsea le falta confianza y le cuesta conservar los resultados después de que la derrota por 3-2 ante el Nottingham Forest, el viernes, supusiera su tercer tropiezo consecutivo en la Premier League. El técnico pidió unidad a todos en el club, mientras que el centrocampista Jordan Henderson reconoció que los jugadores no saben qué está fallando.

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Alonso: «Somos responsables»

En declaraciones a Sky Sports tras la derrota en el City Ground, Alonso pidió a todos en el Chelsea que se mantuvieran unidos. «Todos en el club y en el equipo tenemos que mantenernos unidos y superar este momento. Tenemos que afrontarlo y somos responsables», afirmó. «Es un momento difícil para todos en el club. Para el equipo y para la afición. Es decepcionante volver a perder, pero tenemos que seguir intentando encontrar soluciones».

«No podemos parar. Nos falta confianza y al equipo le cuesta conservar un resultado».

Alonso respalda a Fofana pese a los abucheos

Wesley Fofana fue abucheado por los propios aficionados del Chelsea desde el inicio del partido tras conceder una entrevista no autorizada en YouTube. El defensa cometió el penalti que dio lugar al segundo gol del Forest antes de ser sustituido. «Tenemos que apoyar a todos. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles. Tenemos que mantenernos unidos», dijo Alonso al ser preguntado por la confianza de Fofana.

Sobre los problemas defensivos, añadió: «Podemos hacerlo mejor, sin duda. A este nivel hay que saber conservar los resultados y no encajar tanto. Por eso estamos perdiendo». Solo el colista Crystal Palace (27) ha encajado más goles en liga que el Chelsea (23).

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Henderson busca respuestas

Preguntado después del partido por lo que estaba fallando, el centrocampista del Chelsea Henderson admitió: «Si lo supiéramos, no estaríamos perdiendo partidos. En el fútbol te enfrentas a retos diferentes cada día, cada semana».

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«La Premier League es dura. Solo tenemos que seguir trabajando mucho cada día para mejorar. Por supuesto, ahora mismo nadie está contento. Hemos perdido demasiados partidos últimamente y tenemos que rendir mejor. Esa es, en realidad, la cuestión, pero seguiremos trabajando».

Emegha, una de las pocas notas positivas

Alonso sí encontró un motivo de satisfacción en Emmanuel Emegha, que marcó dos goles tras salir desde el banquillo . «Sin duda, está teniendo un buen impacto. Lo ha hecho bien. Eso es positivo», dijo.

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El Chelsea, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, ocupa la octava posición, pero podría caer hasta la decimotercera al término del fin de semana.