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Vincent Kompany ha pedido unidad en la plantilla del Bayern de Múnich después de que su equipo empatara 0-0 ante el Hamburgo. Pese a jugar buena parte del encuentro con diez, el técnico belga se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores ante la adversidad.

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Resistencia ante la adversidad

El Bayern de Múnich llegó el sábado por la tarde al Volksparkstadion con importantes bajas, lo que obligó a Kompany a alinear el once inicial más joven del club en la Bundesliga en más de ocho años y medio. Pese a la falta de experiencia y a jugar 45 minutos en inferioridad numérica, el gigante alemán mostró una tenacidad que llenó de orgullo a su entrenador a pesar del empate.

Todas las miradas estaban puestas en los canteranos, que tuvieron que asumir protagonismo en el primer equipo bajo una gran presión. «Lo que han hecho hoy nuestros jóvenes ha sido realmente especial», comentó Kompany ante los medios tras el partido al valorar el esfuerzo defensivo de su equipo. Le impresionó especialmente el trabajo de los debutantes, encargados de mantener el alto nivel del Bayern en un ambiente hostil. «Codjo-Evora ha trabajado muchísimo; sabíamos que iba a ser difícil», añadió el entrenador, consciente del reto al que se enfrentaban sus jóvenes jugadores.

En defensa de los líderes del equipo

La resistencia de los jóvenes sufrió una dura prueba justo antes del descanso, cuando Joshua Kimmich fue expulsado por tirar del pelo a Alexander Rossing-Lelesiit . Preguntado por el incidente, Kompany se mantuvo firme y recalcó que cualquier medida disciplinaria interna se trataría a puerta cerrada. «Internamente hablaremos de todo y dejaremos las cosas claras. No quiero hacer público nada ni decir nada al respecto», insistió el excapitán del Manchester City.

El entrenador subrayó además la importancia de la solidaridad en el vestuario, especialmente cuando los veteranos cometen errores. «Tenemos que mantenernos unidos y, en momentos como este, cuando cometemos errores como el de Kimmich con la tarjeta roja, lo hablaremos y resolveremos a puerta cerrada», afirmó.

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Sinceridad en los últimos minutos

Pese a su inferioridad numérica, el Bayern estuvo cerca de lograr una victoria improbable en los últimos minutos, cuando el suplente Luis Diaz cayó dentro del área. Aunque muchos entrenadores habrían aprovechado el incidente para desviar la atención del resultado, Kompany valoró con sorprendente sinceridad la decisión del árbitro de no señalar penalti. «Ahí no nos pueden pitar penalti», admitió el belga. «Obviamente, puede haber gente con otra opinión, pero para mí no es penalti. A Luis Diaz se le queda un poco enganchado el pie en el césped».

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El empate sin goles deja al Bayern de Múnich segundo en la Bundesliga con 23 puntos, a solo uno del líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y se enfrentará al Bayer Leverkusen el domingo. El Bayern también podría perder la segunda plaza según el resultado del duelo dominical entre el Friburgo, tercero con 22 puntos, y el RB Leipzig, cuarto con 21.

La esperanza de recuperar efectivos

Lo que sí preocupó a Kompany fue la lesión de Konrad Laimer, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 87 después de haber entrado como suplente, lo que amplía la lista de lesionados del Bayern. «No tiene buena pinta lo de Konni Laimer», reconoció Kompany al ser preguntado por el estado del polivalente austriaco. «Normalmente, es algo que se te pasa bastante bien si sigues corriendo, pero él no pudo hacerlo, así que no tiene buena pinta».

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Pese al creciente número de bajas, el entrenador soltó una risa irónica ante lo absurdo de la situación: «Hasta ahora no nos hemos quejado (se ríe), así que dejémoslo ahí». Fue un momento de humor en una tarde por lo demás estresante, en la que el Bayern se dejó puntos en su lucha por el título de la Bundesliga.

De cara al futuro, el entrenador mantiene la confianza en el potencial de su plantilla cuando pasen los problemas de lesiones. Cree que la experiencia adquirida por sus jugadores más jóvenes dará frutos a largo plazo. «Este equipo tiene algo. No ha sido fácil y hasta ahora solo hemos perdido una vez», señaló. «Tenemos chicos con mucho talento, como Codjo-Evora y también Basti Assomo. En algún momento cambiarán las cosas, recuperaremos a más jugadores y tendremos más estabilidad. Entonces todo irá más rodado».