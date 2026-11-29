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Enzo Maresca expresó su profunda frustración con los árbitros después del dramático empate 2-2 del Manchester City ante el Arsenal. El técnico italiano señaló varias acciones polémicas, entre ellas una mano no sancionada y un choque con su portero, como motivos por los que su equipo se quedó sin una victoria crucial.

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Maresca pide una disculpa al PGMOL

Maresca acabó indignado después de que varias decisiones arbitrales perjudicaran a su equipo en el empate disputado en el Emirates Stadium. Al extécnico del Leicester City le molestaron especialmente una mano en los últimos minutos y una acción sobre Gianluigi Donnarumma que acabó en gol del Arsenal. «Tenemos que esperar a que se disculpen. Si recordáis el partido contra el Manchester United, se disculparon. Vamos a esperar a ver si se disculpan con nosotros», declaró Maresca a Sky Sports Premier League.

El italiano insistió en que las decisiones arbitrales de los últimos partidos no han favorecido a los vigentes campeones. «Por desgracia, en los últimos tres o cuatro partidos de Premier League no hemos tenido suerte con las decisiones. Esta noche, creo que la tarjeta roja con Doku, la mano al final... Pero es mala suerte», añadió.

«Recuerdo el partido contra el Brighton. Como dije hace dos días en rueda de prensa, nunca había visto una doble mano como la de Dunk sin que se pitara penalti. Estamos pasando por un mal momento en cuanto a la suerte con los árbitros y sus decisiones. Ojalá tengamos más suerte en el futuro», explicó a los medios tras el encuentro.

Dudas sobre la acción de Gabriel y Donnarumma

Una de las acciones más debatidas del partido fue el segundo empate del Arsenal, en el que Gabriel Magalhaes pareció entrar en contacto con Donnarumma. Maresca cuestionó si la posición del defensa y el contacto con su portero eran reglamentarios en esa jugada a balón parado.

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«Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero el codo, creo que de Gabriel, está detrás del cuello. Tenemos que entender si pueden tocar al portero o no. Es complicado. Y, por supuesto, siempre podemos hacerlo mejor. Hoy es mejor pensar en el rendimiento y no hablar del árbitro. Esta noche sería muy fácil hablar del árbitro», dijo Maresca.

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Polémica por una mano en el Emirates

La tensión alcanzó su punto álgido en los últimos minutos, cuando el City reclamó un penalti. Maresca contó que pidió explicaciones al árbitro por no señalar la mano. La respuesta no le tranquilizó: consideró errónea la interpretación del colegiado sobre la «posición natural», dadas las circunstancias de la jugada y la altura a la que el jugador tenía los brazos.

«Se lo pregunté al árbitro. Me dijo que era una posición normal. Le respondí: “¡No, esa es una posición normal para un portero, no para un delantero!”», reveló Maresca. El centrocampista Elliot Anderson compartió su indignación ante la falta de sanción .

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Avances pese a la frustración

Pese a su enfado con el arbitraje, Maresca insistió en que la actuación supuso un gran paso adelante para su Manchester City, un equipo en evolución. Recordó a los críticos que el club atraviesa una etapa de transición tras la marcha de Pep Guardiola y que buena parte de la plantilla cambió durante el verano.

«La gente todavía cree que Pep está aquí y se olvida de que hay un entrenador nuevo y de que el 50 % de la plantilla son jugadores nuevos. Hace falta un proceso, hace falta tiempo. Si logramos ser constantes, creo que podemos competir en todas las competiciones, pero para ser constantes hace falta tiempo. No bastan cuatro, cinco, seis o siete meses», concluyó Maresca.