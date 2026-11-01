«¡Tenemos que decirles a los jugadores que se tiren!»: Andoni Iraola estalla por un penalti no señalado tras la ajustada derrota del Liverpool ante el Arsenal

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Andoni Iraola ha arremetido contra el nivel del arbitraje en la Premier League después de que al Liverpool no le señalaran un penalti clave en su derrota por 1-0 ante el Arsenal. El técnico del Liverpool sugirió que sus jugadores quizá tengan que empezar a exagerar los contactos para obtener las decisiones arbitrales que merecen, después de que Alexander Isak fuera aparentemente derribado en el área.

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Iraola exige explicaciones por el incidente de Isak

La tensión en Anfield llegó a su punto álgido cuando la racha de cinco victorias consecutivas del Liverpool se frenó en seco ante el líder de la liga. Pese a la buena actuación del equipo local, el debate tras el partido giró en torno a una jugada polémica protagonizada por Isak. Pareció que sujetaban al delantero sueco de la camiseta dentro del área, pero tanto el árbitro como los responsables del VAR optaron por no intervenir, lo que indignó al cuerpo técnico del Liverpool en la banda.

Tras el pitido final, Iraola, visiblemente frustrado, no se mordió la lengua al valorar la jugada. «Creo que el penalti sobre Alexander Isak fue clarísimo. Todo el mundo ve cómo lo agarran de la camiseta. No lo entiendo. Creo que es porque no se tira. Lo triste es que tengamos que decirles a nuestros jugadores que se tiren. Es clarísimo y era una gran ocasión para nosotros», declaró a BBC Radio 5 Live.

La jugada marcó un punto de inflexión en un partido en el que el Liverpool consideraba que había hecho méritos suficientes para sumar al menos un punto. La derrota deja al equipo en quinta posición, ahora a nueve puntos del conjunto de Mikel Arteta en la clasificación.

El Arsenal resiste el asedio en Anfield

El Arsenal llegó a Anfield sabiendo que una victoria le permitiría situarse tres puntos por delante en lo más alto de la Premier League, después del inesperado tropiezo del Manchester City ante el Brighton. Comenzó mejor que su rival y abrió el marcador en el minuto 16. Declan Rice envió un peligroso centro raso que cruzó el área pequeña y Kai Havertz, atento en el segundo palo, lo remató a la red. Esa ventaja temprana permitió al Arsenal replegarse y apoyarse en su solidez defensiva.

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El equipo visitante mostró la garra de un aspirante al título, especialmente durante una avalancha ofensiva del Liverpool en la primera parte. David Raya tuvo que intervenir de forma decisiva en varias ocasiones, entre ellas una en la que se anticipó a Isak tras una prolongación de cabeza de Virgil van Dijk. La defensa del Arsenal, la menos goleada de la liga esta temporada, se mantuvo firme incluso cuando Florian Wirtz estrelló en el larguero un sensacional lanzamiento de falta. Fue una exhibición defensiva que acabó dando al Arsenal su primera victoria liguera en Anfield en más de una década.

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Sentimientos encontrados para el técnico del Liverpool

Pese a su enfado con el arbitraje, Iraola elogió enseguida la reacción de sus jugadores tras encajar un gol al principio del encuentro. Sobre ese inicio, admitió: «Es decepcionante para nosotros. Sin duda merecimos marcar, pero no pudimos. Lamentamos los primeros 15 minutos, hasta que encajamos el gol, pero me encantó lo que vino después. Cambiamos un poco al ser más valientes y agresivos y los sometimos a presión. Tuvimos algunas ocasiones que no resolvimos bien. Ellos también estuvieron bien en defensa».

El técnico también se refirió a una posible tarjeta roja para el Arsenal, aunque fue menos tajante sobre esa jugada. Tras ver las imágenes, Iraola señaló: «Solo he visto una repetición. Creo que, para ser tarjeta roja, el movimiento tiene que ser más claro. No parecía una roja clara, no».

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Seguir avanzando tras una actuación positiva

La reciente mejoría del Liverpool le ha devuelto a la pelea por la Champions League, e Iraola sigue siendo optimista sobre el rumbo del proyecto pese a este revés. Sin embargo, las dificultades en casa siguen frenando su progresión: el equipo solo ha marcado cuatro goles en Anfield esta temporada en la Premier League, igualando su cifra más baja tras cinco partidos como local en la historia de la máxima categoría, registrada también en las temporadas 1913-14 y 2012-13. Al reflexionar sobre la actuación y la eficacia de su equipo, Iraola señaló: «Hay muchas cosas positivas, pero no basta contra estos equipos. Tuvimos situaciones muy buenas dentro del área que no resolvimos bien, pero valoro mucho cómo jugamos después del 1-0».

Mantener la dinámica tras una derrota en un partido tan importante es ahora el principal reto para la plantilla del Liverpool, que afronta un intenso periodo festivo. Iraola concluyó sus declaraciones tras el encuentro reconociendo el peso emocional del resultado: «Es difícil decirlo después de una derrota, tras cinco victorias. Este partido era importante para nosotros y resulta decepcionante».