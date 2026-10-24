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Roberto De Zerbi ha instado a sus jugadores del Tottenham a creer que pueden reescribir la historia del club tras su monumental victoria por 2-0 ante el Chelsea en la Premier League. De Zerbi elogió el espíritu de lucha de la plantilla y su ejecución táctica después de que lograra una poco habitual victoria en Stamford Bridge, aprovechando una caótica segunda parte en la que Cole Palmer fue expulsado.

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Cambiar la historia en Stamford Bridge

El Tottenham logró el sábado apenas su segunda victoria liguera a domicilio ante el Chelsea desde 1990, al imponerse en un derbi londinense bronco y pasado por agua. Mike Penders marcó un desafortunado gol en propia puerta antes de que Palmer viera la tarjeta roja para el equipo local, lo que permitió a Mathys Tel sellar el 2-0 en los minutos finales.

En declaraciones a BBC Match of the Day, De Zerbi expresó su enorme orgullo. «Creo que merecimos ganar. Los jugadores trabajaron muy bien y prepararon muy bien el partido. Esta mañana, ayer, todos los días de la última semana. La calidad de los jugadores es muy evidente», afirmó De Zerbi. «Estoy contento con el espíritu de los jugadores. Creo que tenemos que cambiar la última parte de la historia de nuestro club. Me gustaría seguir por este camino».

La batalla en el centro del campo

El partido estuvo marcado en gran medida por una intensa lucha física en el centro del campo. De Zerbi destacó que su preparación táctica y el planteamiento físico fueron decisivos para imponerse a un Chelsea bien organizado.

«El fútbol es la calidad del juego y, por supuesto, la calidad de los jugadores, pero también es una competición. Es una lucha. Hay que correr, hay que pelear y hay que llegar antes a los balones divididos», añadió De Zerbi. «Hay que ganar los duelos y lo hicimos. Sabíamos que el Chelsea juega muy bien, que tiene una organización clara y una estructura definida sobre el terreno de juego. Preparamos a nuestros jugadores con dos centrocampistas y con James Maddison en un papel libre, en el que sabe encontrar la posición adecuada».

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La lesión de Maddison y la confianza en el proyecto

El Tottenham sufrió un contratiempo cuando Maddison tuvo que abandonar el campo al comienzo de la segunda parte, aunque Conor Gallagher rindió a gran nivel ante su antiguo club. De Zerbi elogió a ambos centrocampistas y restó importancia a la lesión: «Jugó muy bien mientras estuvo en el campo y luego Gallagher jugó con características diferentes. Tiene un estilo distinto, pero jugó muy bien. Creo que no es un problema grave. Habrá que ver».

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De Zerbi también elogió a Tel, cuya magnífica jugada individual puso el broche a la victoria: «Mathys necesita jugar para entender el fútbol y estar más tranquilo, pero tiene un gran talento». También se mostró encantado de recompensar a los aficionados desplazados: «Creo que es importante que los jugadores crean más en sí mismos, porque tienen muchísima calidad. Estamos contentos por los aficionados, ante todo, porque sabemos lo que significa ganar al Chelsea, y también por el club. En los últimos años han sufrido, como los aficionados. Creen en este proyecto, en este grupo, y me alegro por ellos».

¿Qué le espera al Tottenham?

Tras encadenar dos victorias en la Premier League, el Tottenham ha ascendido al 12.º puesto de la clasificación y ha reforzado considerablemente su confianza.

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De Zerbi espera que su plantilla mantenga ese espíritu de lucha en sus próximos compromisos nacionales, mientras aguarda nuevas evaluaciones médicas sobre el estado de Maddison de cara al fin de semana.