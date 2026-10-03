Porque, mientras la estrella ofensiva brilla actualmente con la camiseta de la selección alemana, en el FC Liverpool a menudo se queda lejos de las altas expectativas. Eso también preocupa a los expertos de la Premier League. "Increíble. Hay algunos misterios en el fútbol. La regla de la mano... nunca la entenderemos. Y segundo: ¿qué pasa con Florian Wirtz en el Liverpool?", se preguntó el exprofesional del Frankfurt Jan Aage Fjörtoft en ESPN FC.

El noruego subrayó las diferencias en la forma de actuar de Wirtz: "Cuando le vemos jugar así... hay otro lenguaje corporal, hay otra intensidad, hay otra energía. Quiero decir, tenemos que averiguar qué está pasando. No podemos averiguar por qué no rinde en el Liverpool".

Exjugador del Chelsea: "Es un jugador diferente con Alemania"

El exjugador del Chelsea Craig Burley también ve una diferencia clara entre el Wirtz que viste la camiseta de la DFB y el de los Reds. "Es un jugador diferente con Alemania. [...] Juega con la selección y lo hace con el pecho hinchado. Simplemente parece que está mucho más en su zona de confort", explicó Burley.

El exfutbolista, de 55 años, sospecha que la presión pública en Inglaterra también juega un papel esencial. "Escucha todos esos pequeños dardos: Florian Wirtz no juega bien. Va a ser un flop". Mientras que en el equipo de la DFB Wirtz pertenece a los principales protagonistas, en el Liverpool lo tiene bastante más difícil. Burley lo describe como una situación clásica: "Un jugador con confianza arranca con Alemania y, cuando vuelve a estar en Liverpool, juega nervioso".

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En Inglaterra, Wirtz está prácticamente bajo críticas constantes desde su traspaso por 125 millones de euros desde el Bayer Leverkusen en el verano de 2025. En 55 partidos oficiales con los Reds, el jugador de 23 años suma hasta ahora solo siete goles y once asistencias, un balance decepcionante para muchos expertos y aficionados. También en la temporada actual, Wirtz sigue esperando su primer gol con su club.

Con la camiseta de la selección, en cambio, las cosas marchan actualmente mucho mejor. Tras su sólida actuación contra Serbia, está previsto que Wirtz lidere el domingo por primera vez a la selección alemana como capitán ante Grecia.