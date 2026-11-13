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El extremo de Gales Dan James cree que su selección puede desafiar a quienes dudan de ella en la visita a Noruega este sábado, en un duelo crucial de la Liga de Naciones de la UEFA en Oslo. Pese a que Gales remontó para ganar el encuentro entre ambos del mes pasado, el atacante ha advertido a sus compañeros de que deben prepararse para una dura reacción del equipo local.

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El extremo prevé una dura prueba en Escandinavia

James cree que su equipo tiene la confianza necesaria para conseguir un resultado positivo en el Ullevaal Stadion el sábado, aunque el conjunto local estará deseando tomarse la revancha. Tras comenzar su campaña en el Grupo A4 con derrotas consecutivas ante Portugal y Dinamarca, los hombres de Craig Bellamy sumaron sus primeros puntos en octubre al remontar para vencer 2-1 a Noruega en Cardiff. James marcó el gol del empate en aquella victoria.

La remontada en Cardiff reavivó las esperanzas en el grupo

A falta de las dos últimas jornadas, Gales ocupa la tercera posición con tres puntos. Se mantiene por delante de Noruega, colista del grupo, gracias a los enfrentamientos directos y conserva una remota posibilidad de alcanzar los cuartos de final.

James, que espera una dura prueba el sábado, declaró: «Es una gran selección y, especialmente en casa, ha estado brillante.

«Es un equipo muy difícil de batir y creo que, después de aquella victoria en Cardiff, es algo que ha tenido que asumir. Tendrá aún más ganas de disputar este partido.

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«No nos centraremos demasiado en Noruega. Tiene grandes jugadores, una gran plantilla y ha estado muy bien en casa, pero confiamos plenamente en nosotros.

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«Aquella victoria ante Noruega fue muy importante para mantenernos con opciones en el grupo y demostramos de lo que somos capaces.

«Como equipo, perdimos un poco nuestra identidad [al comienzo de la Liga de Naciones]. La gente había empezado a hablar y a darnos un poco por descartados, pero creo que mostramos nuestra reacción y la gente lo vio».

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La posición de cabeza de serie para la Eurocopa aumenta lo que está en juego en Oslo

El triunfo de octubre fue la única victoria de Gales en ocho partidos disputados en 2026 (tres empates y cuatro derrotas), lo que deja su porcentaje de victorias en el 12,5 %, el más bajo desde el 11,1 % registrado en 2003.

No obstante, James confía en asegurar la tercera plaza para disputar una eliminatoria por la permanencia en la Liga A: «Todos sabemos en qué posición queremos acabar y lo importante que es de cara a la fase de clasificación para la Eurocopa.

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«Lo tenemos presente, pero no podemos presionarnos. Lo único que debemos saber es que, si rendimos bien, podemos conseguirlo.

«Sabemos que tenemos dos partidos muy importantes contra equipos a los que queremos enfrentarnos. Si queremos llegar a grandes fases finales y avanzar lejos en los torneos, tenemos que ser capaces de competir contra estos equipos, y el seleccionador siempre insiste en ello».

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Bellamy se enfrenta a una racha sin victorias a domicilio

Gales nunca ha ganado a domicilio ante Noruega en cinco intentos, con dos empates y tres derrotas, antes de su primera visita desde que Bellamy fue titular en un amistoso que terminó 0-0 en mayo de 2004. Evitar la derrota en Oslo ayudaría a proteger la tercera plaza antes de su último partido del Grupo A4. Acabar tercero también garantiza un puesto en el bombo uno para la fase de clasificación de la Eurocopa 2028, un torneo del que Gales está previsto que sea coanfitrión.