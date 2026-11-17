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Dinamarca se prepara para un encuentro decisivo de la Liga de Naciones de la UEFA contra Noruega, su rival escandinavo, el martes por la noche en Copenhague. Ante la enorme amenaza que supone Erling Haaland, el seleccionador danés, Brian Riemer, confía en que su goleador marque la diferencia en un ajustado cierre de la fase de grupos.

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Una plaza en la fase eliminatoria en juego

Dinamarca recibirá a Noruega en el Parken de Copenhague el martes por la noche en un duelo decisivo de la Liga de Naciones. Ambas selecciones luchan por la última plaza de clasificación de su grupo. La anfitriona ocupa actualmente la segunda posición con nueve puntos en cinco partidos.

Noruega se sitúa justo por detrás, en tercer lugar, con seis puntos. Portugal ya ha sellado su pase como primero de grupo con 12 puntos. Así, los dos rivales nórdicos se juegan seguir en el torneo en la sexta jornada.

Cómo frenar a la máquina de hacer goles

El talento goleador de ambos equipos centra la atención antes del encuentro. Riemer, seleccionador de Dinamarca, es plenamente consciente de la amenaza ofensiva que supone Haaland. Sin embargo, advirtió de que su equipo también cuenta con un gran potencial en ataque.

«Nos enfrentamos a uno de los mejores delanteros del mundo y está en un momento de forma excelente, especialmente con Noruega», declaró Riemer a la UEFA. «Sabemos que tenemos que estar a nuestro mejor nivel en defensa, pero tenemos mucha confianza. También tenemos nuestra propia máquina de hacer goles [en Hojlund], que está en buena forma, así que Noruega tiene el mismo problema que nosotros».

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En busca de la revancha tras la derrota en Oslo

La última vez que se enfrentaron, el triunfo fue para los visitantes de este martes. Noruega logró una emocionante victoria por 3-2 en Oslo en una jornada anterior de la competición. Riemer espera otro duelo muy igualado, pero cree que el público de Copenhague marcará la diferencia. En declaraciones a DR Sporten, explicó qué espera del partido.

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«Será un encuentro tremendamente igualado. Tenemos la ventaja de jugar en casa, como la tuvo Noruega la última vez», señaló Riemer. «Respetamos mucho a Noruega, pero también confiamos mucho en nosotros mismos y estoy seguro de que nos espera un partido espectacular».

El camino hacia la fase eliminatoria

A Dinamarca le bastará un empate para pasar a la fase eliminatoria. La anfitriona solo necesita evitar la derrota para conservar sus tres puntos de ventaja en la clasificación.

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Noruega, por su parte, debe ganar a domicilio para igualar a Dinamarca a puntos y tener opciones de avanzar. El resultado del partido determinará qué selección sigue adelante y cuál se queda fuera.