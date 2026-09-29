El Manchester City expresó su "decepción y sorpresa" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League inglesa, reafirmando su inocencia frente a los cargos que se le imputan y anunciando su intención de continuar con las acciones legales y regulatorias para defender su posición.

La Premier League confirmó oficialmente este martes la condena del Manchester City por graves infracciones financieras, tras años de investigación.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, calificó el caso y la decisión como "los más importantes en la historia de la liga inglesa".

El Manchester City afirmó en un comunicado oficial emitido minutos después del comunicado de la liga: "El club se siente decepcionado y sorprendido por la decisión de la comisión de la Premier League, publicada hoy".

Y añadió: "El club es inocente de los cargos que le imputó la Premier League, y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas las posiciones del club en relación con este caso".

El club continuó: "Por ello, el Manchester City seguirá defendiendo su posición sin tregua y, cuando sea necesario, emprenderá las acciones apropiadas ante todos los organismos regulatorios y legales competentes".

El Manchester City subrayó que el caso aún no está cerrado, aclarando: "Los procedimientos de la Premier League siguen en curso, y hay elementos importantes que todavía no se han resuelto. El club comenzará ahora a utilizar las vías de apelación disponibles, sobre la base de que la decisión incluye errores fundamentales evidentes en materia de derecho, principios y hechos, y de que se trata de una decisión incorrecta".

El club señaló que durante los últimos ocho años se ha ceñido a los procedimientos legales, partiendo de la base de que la dirección de la Premier League y su cúpula ejecutiva actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, al margen de cualquier influencia sesgada.

El Manchester City concluyó su comunicado afirmando: "Es evidente que el club está limitado en lo que puede decir más ampliamente, hasta que se completen todos los procedimientos venideros".