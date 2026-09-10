No hace tanto tiempo, en el FK Bodö/Glimt tenían dificultades incluso para convencer a jugadores del sur de Noruega de fichar por el equipo revelación de la pasada temporada de la Champions League.

"Los jugadores echaban un vistazo al mapa y veían que jugamos en casa al norte del círculo polar ártico. Aquí hace frío, hace viento y llueve a menudo. La siguiente ciudad grande hacia el norte está a diez horas en coche. La siguiente ciudad grande hacia el sur, también", dice Frode Thomassen. En invierno, el sol no se deja ver durante un mes en la ciudad.

Y quién sabe si el actual director ejecutivo y uno de los rostros del ascenso en realidad imposible del FK Bodö/Glimt en el fútbol moderno se habría unido él mismo al club en su día, tras décadas como futbolista profesional, dirigente deportivo y profesor universitario en la comparativamente cálida capital, Oslo, de no haber nacido y crecido en el ártico norte de Noruega.

Pero Thomassen, de 59 años, regresó en 2003 a su región natal y empezó en el entonces equipo ascensor FK Bodö/Glimt como entrenador juvenil. Más tarde fue director de la academia y miembro de la junta directiva. Cuando el club estuvo al borde de la quiebra en 2010, toda la ciudad se solidarizó con la entidad: aficionados, vecinos, empresarios, los pescadores de la zona aportaron dinero, el club se salvó y, en los años siguientes, se apostó casi exclusivamente por jugadores formados en casa.

Getty Images

¿Cuántos títulos ha ganado Bodö/Glimt en los últimos años?

Pero el verdadero cuento de hadas no comienza hasta 2017: el FK Bodö/Glimt vuelve a descender, Thomassen se convierte en CEO y un hombre llamado Kjetil Knutsen, bastante desconocido incluso en el fútbol noruego, pasa a ser segundo entrenador. Por entonces, el club movía en total 4,2 millones de euros al año; la facturación de un club de la tercera división alemana ya era entonces el doble de alta.

Ascienden de inmediato, Knutsen es ascendido al puesto de jefe. El resto es un auténtico sueño febril: subcampeón en 2019, campeón en 2020, por primera vez en su historia, y de nuevo campeón en 2021, 2023 y 2024. Además, en 2021/2022 cayó en la Conference League en cuartos de final, en 2022/2023 disputó por primera vez la Europa League, en 2024/2025 llegó hasta las semifinales de la Europa League, la pasada temporada debutó en la Champions League y solo cayó en octavos de final ante el Sporting de Lisboa, tras un partidazo en la ida y un derrumbe en la vuelta, después de haber derrotado antes, entre otros, al Manchester City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán.

Y todo eso con un equipo que practica un fútbol de resultados intenso en la presión y en el esfuerzo, dinámico, vibrante y nunca sobrio, y que sigue estando compuesto casi por completo por noruegos, aunque cada vez más llegados de todo el país. También hay retornados del extranjero europeo: el máximo goleador de la pasada temporada fue Jens Petter Hauge, que ya jugó en el Milan y en el Eintracht Frankfurt. El capitán es Patrick Berg, que regresó desde el Lens y cuyo padre, Örjan Berg, jugó durante años en Suiza en la década de 1990 y en 1992 pasó incluso medio año en Múnich con los Löwen, y que hoy es director deportivo del FK Bodö/Glimt.

Si de Thomassen depende, próximamente también debería aumentar la proporción de legionarios. "Por supuesto, nuestra ubicación sigue limitándonos un poco. Pero hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Creo que a estas alturas ya somos una buena dirección y podemos resultar interesantes para jugadores de toda Escandinavia". Círculo polar ártico o falta de sol en invierno, da igual.

Getty Images

¿Cuál es el secreto del éxito del FK Bodö/Glimt?

¿Dónde va a terminar todo esto? "Ahora tenemos 750.000 seguidores en Instagram, más que cualquier otro equipo escandinavo. Creo que tenemos el potencial para ser el segundo club favorito de todo el mundo".

¿Y por qué no? El FK Bodö/Glimt es un equipo simpático y en ascenso de una liga europea en crecimiento -este año, con Bodö y Viking Stavanger, habrá por primera vez dos clubes noruegos en la máxima competición- y de una nación futbolística en ascenso.

La historia podría ser peor. Las condiciones para convertirse en uno de los clubes de culto absolutos también están ahí, al margen del éxito deportivo.

Cuando Frode Thomassen dice que es un club en el que todo gira en torno a la "cultura y los valores", no suena al habitual discurso de marketing del fútbol moderno. "No tenemos inversor, no tenemos un propietario privado. Creo que es una historia interesante en un fútbol que se ha vuelto tan comercial".

Thomassen dice "interesante", y no "en realidad imposible", también porque él y los demás responsables del FK Bodö/Glimt están bastante convencidos de su estrategia. "Aquí no hablamos de que queramos ganar ni nos marcamos objetivos. Hablamos de rendimiento. Si rendimos, llegarán los resultados", dice, y explica: "Tenemos cuatro valores fundamentales que el club debe representar: rendimiento, desarrollo, lealtad y unidad. Trabajamos en base a ellos".

¿Qué tienen en común Bodö/Glimt y el Bayern de Múnich?

Por sensato y meditado que suene todo esto, no sería la primera vez, precisamente en el fútbol, que una sociedad tira por la borda sus valores una vez que ha olido el gran éxito y los fondos. En el último ejercicio, Bodö/Glimt facturó alrededor de 75 millones de euros, sobre todo gracias a sus exitosas campañas europeas; eso ya es otra dimensión respecto a 2017.

Eso no inquieta a Thomassen, aunque está convencido de que no se dejarán corromper por el éxito al norte del círculo polar ártico. "Aquí lleva diez años trabajando el mismo grupo de personas, nos gusta estar aquí y hemos recorrido juntos este camino paso a paso. Últimamente también hemos asumido riesgos, pero siempre en pasos pequeños. Disfrutamos del éxito y estamos centrados en mejorar, pero no sentimos ninguna expectativa sobre nosotros".

En lugar de hacer locuras en el mercado de fichajes, están construyendo un nuevo estadio; el próximo año debería estar terminada la Arctic Arena. Además, invierten en start-ups de IA y datos para agrupar de forma sensata toda la información que recopilan como club y equipo de fútbol, y después poder hacer con ella cosas útiles (y quizá incluso lucrativas). Lo que uno hace cuando tiene un plan y no persigue sueños salvajes.

Ahora, a los sensatos conquistadores de cumbres del círculo polar ártico les toca este jueves, en la primera jornada de la nueva temporada de la Champions League, visitar al Bayern de Múnich (21:00, DAZN en directo). Y, en cierto modo, los noruegos incluso miran de tú a tú al récordman del fútbol alemán: al fin y al cabo, ambos equipos han sido nominados recientemente al Balón de Oro como equipo del año. Ahí terminan, por supuesto, las similitudes. "Bayern de Múnich será un partido muy especial para nosotros", dice Thomassen, "una bonita prueba para nosotros". Esperan ser lo bastante buenos como para poder competir. ¿Y si no? "Entonces habremos aprendido algo de ello".