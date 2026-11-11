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Thomas Tuchel ha dejado claro que no se marchará antes de la Eurocopa 2028 y ha revelado que no incluyó una cláusula de rescisión cuando amplió su contrato con Inglaterra este año. El exentrenador del Chelsea admitió que echa de menos el trabajo diario en un club, pero insistió en que tiene «asuntos pendientes» con su selección e incluso dejó abierta la puerta a continuar después del torneo.

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Tuchel no tiene cláusula de rescisión en su contrato con Inglaterra

Mauricio Pochettino dejará previsiblemente su puesto como seleccionador de Estados Unidos para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United, pero Inglaterra no se enfrentará al mismo problema con Tuchel. Según The Guardian, el United puede pagar unos 7 millones de libras para liberar a Pochettino de su contrato, mientras que la Federación Inglesa de Fútbol no tiene que preocuparse por verse obligada a dejar marchar a su seleccionador.

Antes del partido de la Liga de Naciones del jueves contra Croacia, Tuchel declaró: «No tengo intención [de marcharme]. Firmé el contrato. Quiero quedarme hasta la Eurocopa. Quiero disputar la Eurocopa. Tenemos asuntos pendientes».

Tuchel admite que echa de menos el fútbol de clubes

Tuchel, que ganó la Champions League con el Chelsea en 2021, no descartó volver a entrenar a un club algún día. Admitió que echa de menos «los 50 partidos» por temporada y «esos dos minutos en los que todo está listo, antes de que suene el silbato… Son los mejores dos minutos».

Pero, aunque le encanta el trabajo diario, añadió que jugar cada cuatro días también tiene inconvenientes. Y, al preguntarle por la posibilidad de seguir con Inglaterra después de la Eurocopa, respondió: «Estoy abierto a todo».

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Los dirigentes de la FA respaldaron a Tuchel durante el Mundial

El ambiente ha mejorado desde que se pidió la destitución de Tuchel tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial. Su contrato incluía una cláusula vinculada al rendimiento que habría permitido a la FA despedirlo, pero el director ejecutivo Mark Bullingham y el director de fútbol Dan Ashworth lo respaldaron. «Lo dejaron muy claro desde el principio del Mundial», dijo Tuchel. «Lo dejaron muy claro y eso nace de la confianza, que es lo que uno busca como entrenador.

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«Quiero mucho a mis jugadores. Quiero mucho a mi cuerpo técnico y tengo jefes que confían en mí. Sé apreciarlo mucho. Echo de menos a mis jugadores, a mi equipo y los 50 partidos al año en los que no participo. Pero estoy deseando ganar la Liga de Naciones e intentar ganar la Eurocopa».

¿Qué les espera a Tuchel e Inglaterra?

Inglaterra necesita un punto en sus dos últimos partidos del Grupo A3 para alcanzar los cuartos de final en marzo. Recibirá a Croacia el jueves en Wembley, cuando Harry Kane batirá el récord de partidos con la selección masculina de Inglaterra, antes de visitar a España el domingo.

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Jude Bellingham está a una tarjeta amarilla de ser sancionado, mientras que Tuchel también debe formar una nueva pareja de centrales tras la baja de Marc Guehi, con Ezri Konsa descartado para el partido contra Croacia.