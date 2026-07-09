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«Tenemos a Mbappé»... ¡Deschamps muestra su arrogancia tras el partido contra Marruecos!

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Declaraciones llamativas del entrenador francés

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, elogió a Kylian Mbappé tras la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro mostró un claro dominio francés ante un Marruecos replegado, hasta que, en el 60’, Mbappé abrió el marcador con un disparo imparable para Yassine Bounou.

Deschamps declaró tras el partido: «El rival jugó claramente a la defensiva y se replegó con muchos jugadores frente al área, pero nosotros contamos con Mbappé y, por lo tanto, no tenemos nada que temer».

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Y añadió: «Mbappé rompió el bloqueo con un disparo magnífico y luego marcamos el segundo, fruto de nuestro dominio».

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Sobre la lesión de Mbappé, Deschamps afirmó: «No hay motivo para preocuparse; sintió algunas molestias en el tobillo, por lo que preferimos sustituirlo, y estará listo para el próximo partido».

Y concluyó: «Desperdiciamos muchas ocasiones fáciles, pero lo más importante es haber llegado a semifinales, que es lo que queríamos».


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