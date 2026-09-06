«Tenéis a Mainoo»: una leyenda del United pone signos de interrogación sobre los fichajes del verano

Paul Ince, leyenda del Manchester United, criticó el gasto de 155 millones de libras esterlinas que el club realizó en tres jugadores para el centro del campo durante el mercado de fichajes de verano, subrayando que el club ya cuenta con un jugador capaz de asumir un rol protagonista en esa posición, pero que necesita mostrar una mayor dosis de atrevimiento y de asunción de riesgos.
El Manchester United incorporó a Carlos Baleba por 70 millones de libras esterlinas, a Andri Santos por 50 millones y a Youri Tielemans por 35 millones, mientras que Baleba no podrá disputar partidos con el equipo hasta octubre, tras el parón internacional.
Ince considera que el club podría haber destinado parte de ese dinero a otras posiciones, en lugar de reforzar el centro del campo de esta manera.
Declaró al diario Mirror: "No entiendo por qué el United fichó a Santos y a Baleba por ese precio, cuando ya tiene a Mainoo".
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Y añadió: "Tenía la sensación de que el dinero podría haberse gastado en la posición de lateral o quizás de delantero, para competir por uno de los tres primeros puestos".
Al mismo tiempo, Ince exigió a Kobbie Mainoo que muestre un mayor impacto, después de haber recibido grandes elogios tras su participación en la victoria sobre el Ipswich Town por 5-2.
Dijo: "Con todo el respeto hacia el Ipswich, si viniera al United y jugara a campo abierto, yo todavía podría hacer un buen partido frente a él. Es evidente que Kobbie tiene que hacer eso cada semana".
Y prosiguió: "Quiero ver a un jugador que controle el partido, y no a alguien que recibe el balón y solo lo pasa en horizontal, o lo envía a Bruno Fernandes. Quiero verlo avanzar con el balón y jugar paredes".
Ince insistió en la necesidad de que Mainoo sea más atrevido de cara a portería, y dijo: "¿Cuántos remates hace en un partido? Cuando yo jugaba, me esforzaba por rematar tres o cuatro veces por partido, y él desempeña básicamente el mismo rol que yo desempeñaba".
Y agregó: "Mainoo tiene más que ofrecer y no debe limitarse a pasar el balón y dejar que Bruno Fernandes y Matheus Cunha hagan su trabajo. Puede aportar mucho, rematar más balones y avanzar con ellos. Tiene dos buenas piernas, y todo ese potencial que posee necesita mostrarlo en mayor medida".
Ince concluyó su mensaje a Mainoo diciendo: "Tienes que creer en tu capacidad y no recurrir a jugar sobre seguro. Puede llegar a ser un jugador muy bueno".