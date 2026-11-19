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Tras once jornadas, la Juventus de Turín ya está a once puntos de la Lazio de Roma, líder de la Serie A. El club más laureado de Italia busca recuperar el rumbo y reforzar el centro del campo. Uno de sus principales objetivos sería Pierre-Emil Höjbjerg, que también se formó en el Bayern de Múnich.

Höjbjerg, de 31 años, juega desde 2024 en el Olympique de Marsella de la Ligue 1, tras pasar años de grandes éxitos en la Premier League con el Southampton y el Tottenham Hotspur. Sería el fichaje deseado tanto por el entrenador Luciano Spalletti como por el consejero delegado de la Juve, Giovanni Carnevali. Esto último sería una buena noticia para el danés: Spalletti está cuestionado por la falta de resultados de la Vecchia Signora y no está nada claro que siga en el cargo en enero. Pero el consejero delegado también quiere ficharlo.

Según informa Gazzetta dello Sport , el interés sería mutuo: Höjbjerg no vería con malos ojos continuar su carrera en Italia, en una liga considerada más fuerte que la Ligue 1. Además, el Olympique de Marsella atraviesa ciertas dificultades económicas, por lo que vender jugadores en invierno sería una opción lógica.

¿Por qué vigila la UEFA tan de cerca a la Juventus?

Hay un inconveniente: la Juve tampoco anda sobrada de dinero y la UEFA supervisa minuciosamente los gastos del club más laureado de Italia. Como la Juve ha gastado varias veces en los últimos años más de lo permitido por las normas del juego limpio financiero, la UEFA le impuso en junio un plan de saneamiento de tres años. Este Settlement Agreement establece no solo una multa por las infracciones financieras, sino también el déficit anual máximo permitido. Así, la Juve puede registrar un déficit máximo de cinco millones de euros en la temporada en curso; en la próxima deberá equilibrar sus cuentas y, en 2028, si cumple las condiciones, podrá volver a regirse por las normas habituales del juego limpio financiero.

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De cara al próximo mercado de invierno, eso significa que, si llega algún refuerzo, solo podrá hacerlo cedido. En el caso de Höjbjerg, se baraja una cesión con opción u obligación de compra en verano por 15 millones de euros.

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La Juve tendría más margen de maniobra si algún jugador abandonara el club en invierno. Un candidato es Weston McKennie. El exjugador del Schalke 04 ha sido vinculado con un traspaso al Manchester United, donde ha asumido el cargo Mauricio Pochettino, hasta ahora su seleccionador. ¿Pasará McKennie de un club en crisis a otro? No está del todo descartado, pese al desmentido del estadounidense.

Los partidos que disputó Pierre-Emil Höjbjerg con el Bayern de Múnich

Si Höjbjerg acaba fichando por la Juventus, el delantero alemán Nick Woltemade tendría como compañero a un líder que destaca en los duelos y es considerado tanto muy trabajador como muy inteligente sobre el terreno de juego.

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Höjbjerg llegó en el verano de 2012 procedente de Copenhague a las categorías inferiores del Bayern de Múnich y debutó con el primer equipo en abril de 2013 a las órdenes de Jupp Heynckes. Aunque Pep Guardiola, sucesor de Heynckes, lo elogió públicamente, Höjbjerg no logró consolidarse en el club bávaro. Tras dos cesiones al Augsburgo y al Schalke 04, y 25 partidos con el Bayern en todas las competiciones, el danés se marchó a Inglaterra en 2016, donde fue titular tanto en el Southampton como, posteriormente, en el Tottenham.