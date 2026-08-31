Younes Taha sigue siendo, sorprendentemente, jugador del FC Twente. El atacante y centrocampista de 23 años ha renovado su contrato hasta mediados de 2029, con una opción por una temporada más. Así se pone un llamativo punto final a un verano en el que Taha parecía claramente encaminado hacia la salida.

Entre otros, el FC Utrecht fue vinculado con Taha y también desde la Bundesliga alemana había interés concreto. Sin embargo, el director técnico Erik ten Hag logró convencer al zurdo y a su entorno para que prolongara su estancia en De Grolsch Veste. El FC Twente hizo oficial la renovación este lunes por la tarde.

El giro resulta llamativo, porque el futuro de Taha fue incierto durante mucho tiempo. Tras su exitosa cesión en el FC Groningen, parecía que esta temporada volvería a tener pocas perspectivas de minutos en su posición favorita. El Twente incluso retiró una oferta de contrato anterior. Sin embargo, en poco tiempo la situación cambió por completo.

En el partido europeo a domicilio contra el Qarabag, Taha tuvo su oportunidad como mediapunta y la aprovechó al máximo. Dio la preasistencia en el 1-2 de Max Bruns y él mismo marcó el 1-4 en la prórroga. Unos días después volvió a marcar como número diez ante el Cambuur.

Tras ese duelo salió a la luz que un club de la Bundesliga había dado un paso concreto, pero Ten Hag no quería dejar marchar a Taha así como así. El director técnico volvió a hablar con el jugador y su entorno, tras lo cual ambas partes alcanzaron un acuerdo para una vinculación de larga duración.

“Estoy muy a gusto en el FC Twente. La cesión, la temporada pasada en el FC Groningen, me ha venido muy bien. He jugado muchos partidos”, declaró Taha a través de los canales del club. “Eso te hace mejor. Allí me he convertido en un jugador más maduro, tanto dentro como fuera del campo.”

Taha mira al futuro con plena confianza. “Ahora quiero dar otro paso. Eso es posible con este nuevo contrato. Tengo muchas ganas de afrontar las próximas temporadas en De Grolsch Veste con esta afición maravillosa.” La temporada pasada, en el FC Groningen, firmó seis goles y diez asistencias en 33 partidos.

Ten Hag también está satisfecho con el desenlace. “En el último periodo he tenido mucho contacto con Younes y con su entorno. Siempre hemos tenido la intención de ampliar el contrato de Younes, porque creemos que aquí todavía no ha terminado. Sabemos cuál es el potencial de Younes; eso se ha confirmado una vez más en los últimos partidos. Es bonito que el nuevo contrato ya esté aquí. Estamos convencidos de que Younes puede seguir creciendo en este lugar y de que nos ayudará a hacer realidad nuestras ambiciones.”

Entre la afición del FC Twente, la sorprendente renovación ha sido recibida con entusiasmo. En Twente Insite varios seguidores la califican de “magnífica noticia” y expresan su aprecio tanto por Taha como por Ten Hag, mientras que varios aficionados señalan que ya no esperaban que el centrocampista se quedara.