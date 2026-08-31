Younes Taha sigue siendo, sorprendentemente, jugador del FC Twente. El atacante y también centrocampista de 23 años ha renovado y ampliado su contrato hasta mediados de 2029, con opción a una temporada más. Así se pone un llamativo punto final a un verano en el que Taha parecía encaminado claramente hacia la puerta de salida.

Entre otros, el FC Utrecht fue relacionado con Taha y también desde la Bundesliga alemana había un interés concreto. Sin embargo, el director técnico Erik ten Hag logró convencer al zurdo y a su entorno para prolongar su estancia en De Grolsch Veste. El FC Twente hizo oficial la renovación este lunes por la tarde.

El giro es llamativo, porque el futuro de Taha fue incierto durante mucho tiempo. Tras su exitosa cesión en el FC Groningen, parecía que esta temporada volvería a tener pocas perspectivas de minutos en su posición favorita. El Twente incluso retiró una oferta de contrato anterior. Sin embargo, en poco tiempo la situación cambió por completo.

En el partido europeo a domicilio ante el Qarabag, Taha tuvo su oportunidad como mediapunta y la aprovechó al máximo. Dio la preasistencia en el 1-2 de Max Bruns y en la prórroga marcó él mismo el 1-4. Unos días después volvió a marcar como número diez ante el Cambuur.

Tras ese duelo salió a la luz que un club de la Bundesliga había dado un paso concreto, pero Ten Hag no quería dejar marchar a Taha sin más. El director técnico volvió a conversar con el jugador y su entorno, tras lo cual ambas partes alcanzaron un acuerdo para una vinculación de larga duración.

«Estoy muy a gusto en el FC Twente. La cesión, la temporada pasada en el FC Groningen, me ha venido muy bien. He jugado muchos partidos», reaccionó Taha a través de los canales del club. «Eso te hace mejor. Allí me he convertido en un jugador más maduro, tanto dentro como fuera del campo.»

Taha mira al futuro con plena confianza. «Ahora quiero dar otro paso más. Eso puede hacerse con este nuevo contrato. Tengo muchas ganas de afrontar las próximas temporadas en De Grolsch Veste con esta afición fantástica.» La pasada temporada firmó seis goles y diez asistencias en 33 partidos con el FC Groningen.

También Ten Hag está satisfecho con el desenlace. «En las últimas semanas he tenido mucho contacto con Younes y su entorno. Siempre hemos tenido la intención de renovar el contrato de Younes, porque creemos que aquí todavía no ha terminado. Sabemos qué potencial tiene Younes; eso ha vuelto a confirmarse en los últimos partidos. Es bonito que ahora ya esté ahí el nuevo contrato. Estamos convencidos de que Younes puede seguir creciendo en este lugar y de que nos va a ayudar a hacer realidad nuestras ambiciones.»

Entre la afición del FC Twente se ha reaccionado con entusiasmo a la sorprendente renovación. En Twente Insite varios aficionados la califican de «magnífica noticia» y expresan su aprecio tanto por Taha como por Ten Hag, mientras que varios hinchas señalan que ya no esperaban que el centrocampista se quedara.